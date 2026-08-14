El Gobierno avala la Resolución Nº 169/2014 y con un feriado se estira el fin de semana largo en Buenos Aires
A través de la Resolución Nº 169/2014, el Gobierno bonaerense fijó un feriado que permitirá estirar el descanso en varios municipios.
A través del marco normativo provincial, la administración bonaerense ratificó un nuevo esquema de asuetos para diversas localidades. De esta manera, con la confirmación oficial de cada feriado patronal y fundacional, miles de vecinos de diferentes distritos podrán acceder a un merecido descanso y estirar el próximo fin de semana largo.
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¿A quiénes alcanza el nuevo feriado en la provincia?
La normativa dictada por la Jefatura de Gabinete bonaerense establece días no laborables para la Administración Pública y los empleados del Banco Provincia, mientras que para la industria, el comercio y el resto de las actividades privadas funcionará bajo la modalidad de feriado optativo.
La disposición responde a los pedidos formales elevados por las intendencias con el fin de facilitar la realización y concurrencia masiva a las festividades patronales, celebraciones fundacionales y aniversarios de autonomía local.
¿Cuáles son los partidos y localidades beneficiados?
Entre los distritos y ciudades alcanzados por los asuetos correspondientes al mes de agosto se destacan:
- 14 de agosto: Quilmes (Fundación) y Bartolomé Bavio en Magdalena (Fundación).
- 15 de agosto: Partidos de Avellaneda y Saladillo (Patronal), y las localidades de El Perdido (Coronel Dorrego), Las Toscas (Lincoln) y French (9 de Julio).
- 16 de agosto: Leandro N. Alem y General Rivas (Suipacha).
- 17 y 18 de agosto: Localidad de 17 de Agosto en Puán y Tres Algarrobos en Carlos Tejedor (Fundación).
- 21 y 22 de agosto: Dolores (Fundación) y Adolfo Gonzales Chaves (Autonomía).
- 28 y 29 de agosto: Merlo (Fundación), Hurlingham (Patronal), La Angelita (General Arenales), Baigorrita (General Viamonte) y Saldungaray (Tornquist).
- 30 y 31 de agosto: Bragado, Castelli, Tornquist, Coronel Pringles, Magdala (Pehuajó), 30 de Agosto (Trenque Lauquen) y Atalaya (Magdalena).
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