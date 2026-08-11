Por qué cambiaron el nombre del Día del Niño desde 2020 hasta el Decreto 562/2025 de Javier Milei
El clásico festejo del Día del Niño atravesó varios cambios de nombre en los últimos años por debates culturales y decretos presidenciales.
La celebración dedicada a los más pequeños experimentó diversas modificaciones recientes en su denominación oficial. Todo comenzó en 2020, cuando el Gobierno decidió renombrar la histórica fecha como Día de las Infancias para promover la inclusión, aunque recientemente una nueva medida presidencial restauró su nombre a Día del Niño.
El paso del Día del Niño al Día de las Infancias en 2020
El festejo tradicional se celebra en Argentina de manera ininterrumpida desde 1960. Sin embargo, en agosto de 2020, el Ministerio de Desarrollo Social (a través de la SENAF) impulsó el cambio de nombre a "Día de las Infancias". El objetivo principal fue abandonar la noción androcéntrica y visibilizar la diversidad de las vivencias de la niñez con perspectiva de género.
Según argumentaron los funcionarios de aquel entonces, la palabra "niño" no alcanzaba para representar las experiencias múltiples y heterogéneas. Por eso, propusieron una jornada en plural que celebrara a cada chico, chica y sus diversas formas de vivir esa etapa, invitando a todos los organismos públicos nacionales a adoptar la nueva terminología inclusiva para desnaturalizar inequidades.
El retorno tradicional: el Decreto 562/2025 de Javier Milei
A pesar del intento por consolidar el nuevo nombre durante varios años, la gestión del presidente Javier Milei decidió revertir este cambio simbólico. Mediante el Decreto 562/2025, firmado en agosto del año pasado y publicado formalmente en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo nacional restituyó la denominación "Día del Niño".
La medida presidencial dejó sin efecto las expresiones alternativas promovidas anteriormente y marcó el firme retorno al nombre histórico con el que la fecha fue conocida durante décadas en la sociedad argentina. Además, el decreto ratificó de manera oficial y definitiva que la festividad se celebrará inamoviblemente el tercer domingo de agosto de cada año.
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