Por qué cambiaron el nombre del Día del Niño desde 2020 hasta el Decreto 562/2025 de Javier Milei

El paso del Día del Niño al Día de las Infancias en 2020

El festejo tradicional se celebra en Argentina de manera ininterrumpida desde 1960. Sin embargo, en agosto de 2020, el Ministerio de Desarrollo Social (a través de la SENAF) impulsó el cambio de nombre a "Día de las Infancias". El objetivo principal fue abandonar la noción androcéntrica y visibilizar la diversidad de las vivencias de la niñez con perspectiva de género.