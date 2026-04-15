Diputados tratan proyectos para refinanciar las deudas de las familias con tarjetas y billeteras virtuales

Feriados sin cajeros: cómo retirar efectivo con billeteras virtuales durante el fin de semana largo Feriados sin cajeros: cómo retirar efectivo con billeteras virtuales durante el fin de semana largo

Hoy en día, según CEPA, hay 4,8 millones de personas que mantienen deudas con más de tres meses de atraso, cuando en febrero de 2024 eran cerca de 1,5 millones de nuevos deudores en esa situación crítica.

Ese salto del 45% en dos años logró prender las alarmas del Congreso en la misma semana en la que hasta el presidente Javier Milei se mostró "repugnado" por el porcentaje más reciente de inflación medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que fue del 3,5%.

"Es un tema que acucia a muchos hogares de la Argentina, el tema del endeudamiento con tarjetas de crédito, con billeteras virtuales", fue el resumen que ofreció el diputado Hugo Yasky al encabezar la reunión de la comisión de Diputados.

Como no podía ser de otro modo, no existen proyectos del oficialismo sobre el tema a pesar de que La Libertad Avanza tiene 93 legisladores propios y decenas de afines.

En vez, la oposición inició este martes la carrera para conseguir las adhesiones a sus proyectos para lograr al menos un dictamen de comisión. El paso siguiente será juntar los votos para pedir una sesión especial en la cual aprobar la moción elegida.

Para lograr la sesión especial harán falta 129 legisladores.