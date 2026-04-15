Diputados tratan proyectos para refinanciar las deudas de las familias con tarjetas y billeteras virtuales
La Comisión de Defensa del Consumidor en Diputados realizó la primera ronda informativa sobre 20 iniciativas. Necesitan los votos para una sesión especial.
La Comisión de Defensa del Consumidor inició este martes el tratamiento en Diputados de al menos 20 proyectos propuestos por miembros de la oposición para refinanciar las deudas contraídas por familias a través de tarjetas de crédito o billeteras virtuales.
Entre los préstamos personales con tasas de interés del 70% y la cantidad en aumento de clientes de tarjetas de crédito que tienen que refinanciar sus deudas tras pagar el monto mínimo mensual, los diputados identificaron una serie de medidas que podrían mitigar los efectos de la crisis crediticia.
Por ejemplo, se considera la posiblidad de declarar la "emergencia crediticia" para lograr reestructuraciones deudas actuales o de implementar nuevos planes de refinanciación.
También existe una iniciativa que tiene como fin limitar la cantidad de cuotas a las que un consumidor puede acceder en función de los ingresos que perciba, según citó el sitio C5N.
A febrero de este año la morosidad en entidades financieras alcanzó el 11,2%, mientras que en las no financieras trepó al 29,9%, informó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Hoy en día, según CEPA, hay 4,8 millones de personas que mantienen deudas con más de tres meses de atraso, cuando en febrero de 2024 eran cerca de 1,5 millones de nuevos deudores en esa situación crítica.
Ese salto del 45% en dos años logró prender las alarmas del Congreso en la misma semana en la que hasta el presidente Javier Milei se mostró "repugnado" por el porcentaje más reciente de inflación medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que fue del 3,5%.
"Es un tema que acucia a muchos hogares de la Argentina, el tema del endeudamiento con tarjetas de crédito, con billeteras virtuales", fue el resumen que ofreció el diputado Hugo Yasky al encabezar la reunión de la comisión de Diputados.
Como no podía ser de otro modo, no existen proyectos del oficialismo sobre el tema a pesar de que La Libertad Avanza tiene 93 legisladores propios y decenas de afines.
En vez, la oposición inició este martes la carrera para conseguir las adhesiones a sus proyectos para lograr al menos un dictamen de comisión. El paso siguiente será juntar los votos para pedir una sesión especial en la cual aprobar la moción elegida.
Para lograr la sesión especial harán falta 129 legisladores.
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