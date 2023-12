Cuánto va a cotizar el dólar blue luego de la devaluación anunciada por Luis Caputo

En lo que va de 2023, el dólar blue acumula una suba de $724 después de cerrar el 2022 a $346.

Durante 2022 el dólar informal avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.

Pero en 2021, el dólar blue registró un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111% (frente a una inflación de 36%).

Qué va a pasar mañana con el dólar blue

Un informe realizando por el mejor sitio especializado en economía, ámbito.com, marca qué puede suceder con el también llamado dólar informal.

"El dólar blue va a subir por lo menos un 20% en estos días porque estamos en días previos a vacaciones", aseguró a Ámbito el economista Federico Glustein. Por lo cual, el analista financiero, Salvador Di Stefano agregó que mañana la brecha entre el blue y el oficial será "de más del 50%".

De esta manera, el dólar blue, que este martes finalizó en $1.070, subiría en las próximas jornadas aproximadamente $200 hasta los $1.270, lo cual dejaría la brecha en torno al 58,8%. Así, la reducción del spread sería de 133,24 puntos porcentuales.

"La recesión va a ser feroz, con lo cual, yo no me arriesgaría a pensar que la brecha se va a duplicar. Ahora, lo que pasa es que el dólar turista se va a ubicar en torno a los $2.000, lo cual va a generar demanda del dólar blue para irse de vacaciones, porque nadie va a pagar con tarjeta, no la colocamos nunca más", explicó el analista financiero.