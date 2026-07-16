Pese a la Reforma Laboral, cayó el empleo registrado y subió el trabajo informal

Con relación a las horas efectivamente trabajadas anualizadas, durante el primer trimestre de este año alcanzaron los 33.600 millones. De este total, 24.663 millones corresponden a asalariados y 8.937 millones a no asalariados. Dentro de los asalariados, los registrados trabajaron 17.349 millones y los no registrados 7.314 millones de horas.

Según el organismo oficial, en este trimestre se registra un descenso de 0,9% en las horas trabajadas respecto al mismo trimestre de 2025. Las horas de los asalariados tienen una variación negativa de 1,2% y las de los no asalariados descendieron 0,1%.

En el caso de los registrados, el descenso de las horas trabajadas es de 2,9%, mientras que las horas correspondientes a los no registrados tuvieron un aumento de 3,0%.