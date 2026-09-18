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El beneficio de hasta 50% de descuento en farmacias para jubilados en septiembre

Economía

El organismo mantiene vigentes montos rebajados con promociones especiales para compras medicinales y otros comercios adheridos.

El beneficio de hasta 50% de descuento en farmacias para jubilados.

El beneficio de hasta 50% de descuento en farmacias para jubilados.

Los jubilados y pensionados de Anses tienen la posibilidad de acceder durante septiembre a importantes descuentos en farmacias a través de determinados bancos.

Uno de los beneficios más destacados es el 50% de ahorro, con un reintegro que puede llegar hasta $12.000 según el medio de pago.

Cómo funcionan los beneficios de ANSES

El programa Beneficios Capital Humano reúne más de 7.000 comercios y unos 12.000 puntos de venta en todo el país. La red incluye farmacias, supermercados, perfumerías y otros establecimientos.

Para acceder a las promociones hay que pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobra la jubilación o pensión. Según el comercio, el beneficio puede aplicarse directamente al momento de la compra o acreditarse posteriormente mediante un reintegro.

A estas promociones generales se pueden sumar los beneficios propios de los bancos, como los descuentos de Supervielle y Galicia.

Cómo acceder al 50% de descuento en farmacias

El Banco Supervielle mantiene durante septiembre un beneficio del 50% de descuento los martes en farmacias adheridas para sus clientes previsionales.

La promoción tiene un tope de $6.000 cuando se paga con tarjeta de débito y otro de $6.000 mediante QR. De esta manera, quienes combinan ambos medios de pago pueden alcanzar un reintegro de hasta $12.000.

Además, el banco ofrece tres cuotas sin interés todos los días con tarjeta de crédito en farmacias adheridas.

Otros beneficios en farmacias

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en Banco Galicia cuentan con otra promoción para este rubro.

En determinadas compras pueden acceder a hasta 25% de ahorro en farmacias y ópticas, con un tope mensual de $12.000. Además, existe la posibilidad de financiar las compras en tres cuotas sin interés, de acuerdo con las condiciones del beneficio.

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