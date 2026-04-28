El derrumbe del consumo: la dura caída de ventas en marzo

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Los números de Scentia del consumo y la falsa ilusión mensual

La consultora Scentia, liderada por Osvaldo Del Río, publicó las preocupantes cifras del tercer mes del año. Al comparar la evolución interanual (marzo de 2026 contra marzo de 2025, ya en pleno período de la gestión actual y sin la influencia de antiguos planes de expansión de gasto), el escenario es verdaderamente alarmante. Las ventas en supermercados cayeron un -7%, mientras que en los almacenes (canal que concentra el 70% de las compras cotidianas de los argentinos) la baja fue del -5,1%. Por su parte, los comercios mayoristas sufrieron el mayor impacto con un desplome del -8,8%.