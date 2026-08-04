Crisis en el consumo: cerraron su local de alfajores en Córdoba y anularon hasta los comentarios en Instagram
Sin polémicas ni palabras de despedida de parte de sus clientes fieles, los encargados de la marca optaron por hacer un corte total en su adiós.
Sus cajas color turqueza se habían vuelto un clásico en las redes sociales y la variedad de productos excedía su nombre, pero la tracción viral no fue suficiente para mantener abierta La Alfajorería en Jesús María, Córdoba y esta semana su equipo anunció el cierre definitivo en medio de una crisis en el consumo.
"Hay publicaciones que uno nunca quisiera escribir. Después de mucho pensarlo, de buscarle la vuelta una y otra vez... tomamos una decisión difícil: agosto será el último mes de nuestro local", anunciaron Cecilia y Florencia en su perfil de Instagram.
Las emprendedoras reconocieron: "Mantener las puertas abiertas ya no nos es posible. Llegó el momento de cerrar esta etapa".
"Lo sentimos como el final de un capítulo de esta historia hermosa que existió gracias a ustedes. Cada alfajor que envolvimos, cada café compartido, cada 'vengo por los de siempre', cada regalo que eligieron hacer con nuestros productos... todo eso queda para siempre en nuestro corazón", agregaron.
Es que a lo largo de cinco años -la empresa empezó en agosto de 2021- Cecilia y Florencia se ganaron una clientela fiel en cada feria de Córdoba en la que se presentaron con sus alfajores rellenos de dulce de leche, frutilla, café, menta o tres cítricos, entre otros sabores.
Hace apenas un año que las emprendedoras habían abierto su local en Juan B. Justo 1021, Jesús María, pero los costos no permitieron mantenerlo con el consumo en baja.
"Si alguna vez pensaste: 'después paso', este es ese después. Nos encantaría que durante este último mes nos acompañen una vez más. Que se lleven sus alfajores favoritos, que vengan a saludarnos, que elijan nuestros productos para regalar o simplemente que compartan un ratito con nosotros", comentaron las emprendedoras en un posteo de Instagram donde cerraron hasta los comentarios.
La sección de comentarios de otros locales que anunciaron su cierre se convirtieron más de una vez en territorio de polémicas por la coyuntura del país, cuando la producción de las pymes registró una caída del 1,7% en junio respecto del trimestre anterior.
En términos desestacionalizados, la producción de las pymes bajó un del 9,2% en la comparación interanual.
"Dicen que los negocios se sostienen con números, pero las historias se sostienen con personas. Y ustedes fueron, sin dudas, la parte más linda de la nuestra", sentenciaron las creadoras de La Alfajorería.
"Hoy, más que nunca, cada compra, cada recomendación y cada vez que comparten nuestro trabajo nos ayuda muchísimo a atravesar este cierre de la mejor manera posible. Gracias por haber sido parte de esta historia. Nos llevamos mucho más que un local: nos llevamos el cariño de cada uno de ustedes", señalaron.
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