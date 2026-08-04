Crisis en el consumo: cerraron su local de alfajores en Córdoba y anularon hasta los comentarios en Instagram

Hace apenas un año que las emprendedoras habían abierto su local en Juan B. Justo 1021, Jesús María, pero los costos no permitieron mantenerlo con el consumo en baja.

"Si alguna vez pensaste: 'después paso', este es ese después. Nos encantaría que durante este último mes nos acompañen una vez más. Que se lleven sus alfajores favoritos, que vengan a saludarnos, que elijan nuestros productos para regalar o simplemente que compartan un ratito con nosotros", comentaron las emprendedoras en un posteo de Instagram donde cerraron hasta los comentarios.

La sección de comentarios de otros locales que anunciaron su cierre se convirtieron más de una vez en territorio de polémicas por la coyuntura del país, cuando la producción de las pymes registró una caída del 1,7% en junio respecto del trimestre anterior.

En términos desestacionalizados, la producción de las pymes bajó un del 9,2% en la comparación interanual.

"Dicen que los negocios se sostienen con números, pero las historias se sostienen con personas. Y ustedes fueron, sin dudas, la parte más linda de la nuestra", sentenciaron las creadoras de La Alfajorería.

"Hoy, más que nunca, cada compra, cada recomendación y cada vez que comparten nuestro trabajo nos ayuda muchísimo a atravesar este cierre de la mejor manera posible. Gracias por haber sido parte de esta historia. Nos llevamos mucho más que un local: nos llevamos el cariño de cada uno de ustedes", señalaron.