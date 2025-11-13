Luis Caputo, en la conferencia de la UIA: "Es difícil flotar si la alternativa es el comunismo"
El ministro de Economía argumentó que Argentina no está en condiciones de permitir un mercado cambiario completamente libre y anticipó un fuerte ingreso de divisas por exportaciones.
El ministro de Economía, Luis Toto Caputo, volvió a respaldar el sistema de bandas cambiarias que implementa el Gobierno y descartó la posibilidad de adoptar una flotación libre del dólar debido a la situación política del país. "No podemos darnos el lujo de flotar libremente en un país que tiene la volatilidad política que tiene Argentina", sostuvo durante la 31° Conferencia Industrial de la UIA.
En tono más informal, el funcionario agregó: "Es decir, mientras la alternativa siga siendo el comunismo, es muy difícil flotar, muchachos", en un comentario que despertó repercusiones entre los asistentes. Caputo también relacionó la inestabilidad cambiaria de los últimos meses con el riesgo de retorno de la oposición al poder: "Cuando llegás a una situación así se produce lo que en los últimos cuatro meses vimos todos. Para el que decía que no era un riesgo político, bueno, vaya si lo era. Cuando salimos en abril del cepo, el tipo de cambio estaba flotando tranquilamente entre el medio de las bandas, y las tasas estaban en niveles normales. Cuando vino todo el ataque político, por supuesto que hubo que hacer un apretón monetario".
El ministro destacó que la flotación total no es una práctica común en economías en desarrollo y explicó que Argentina debería cumplir varios requisitos antes de considerar un cambio en el esquema: "El mercado de cambios nuestro es un mercado que hoy está operando, más o menos, u$s200 millones por día - y les estoy haciendo precio, porque hace veinticuatro horas operó u$s90 millones-. Entonces, si alguien realmente cree que se puede flotar libremente en un mercado que opera u$s90, u$s100, u$s200 o u$s250 millones por día, me parece que no operaron nunca un mercado. Entonces, no pidamos cosas que no se pueden hacer".
Al defender las bandas cambiarias, Caputo enfatizó la importancia de calibrarlas correctamente, especialmente el techo: "Lo importante cuando se usan bandas es calibrarlas bien y sobre todo el techo. El techo de la banda está bien calibrado". Para respaldar que no hay un retraso en el tipo de cambio que justifique una devaluación, el ministro recordó que "este año tenemos exportaciones récord", anticipando así un ingreso significativo de dólares que sostendría el sistema actual.
