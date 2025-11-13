Luis Caputo, en la conferencia de la UIA: "Es difícil flotar si la alternativa es el comunismo"

En tono más informal, el funcionario agregó: "Es decir, mientras la alternativa siga siendo el comunismo, es muy difícil flotar, muchachos", en un comentario que despertó repercusiones entre los asistentes. Caputo también relacionó la inestabilidad cambiaria de los últimos meses con el riesgo de retorno de la oposición al poder: "Cuando llegás a una situación así se produce lo que en los últimos cuatro meses vimos todos. Para el que decía que no era un riesgo político, bueno, vaya si lo era. Cuando salimos en abril del cepo, el tipo de cambio estaba flotando tranquilamente entre el medio de las bandas, y las tasas estaban en niveles normales. Cuando vino todo el ataque político, por supuesto que hubo que hacer un apretón monetario".