El dólar oficial alcanzó su valor más alto desde noviembre de 2025: a cuánto cotiza

A nivel local, el mercado comenzó a transitar el tramo final de la liquidación de la cosecha gruesa, reduciendo el ingreso de divisas provenientes del sector agroexportador. Al mismo tiempo, el cobro del medio aguinaldo y la dolarización de excedentes por parte de empresas e inversores incrementaron la demanda de dólares.

Los especialistas también consideran que parte de la suba responde a una corrección del tipo de cambio, luego de varios meses en los que el dólar permaneció prácticamente estable mientras la inflación siguió acumulando aumentos.

A estos factores se suman cuestiones técnicas, como el desarme de posiciones en pesos.

En paralelo, el Banco Central continuó comprando divisas en el mercado oficial, aunque a un ritmo inferior al observado semanas atrás.