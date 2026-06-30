El dólar oficial alcanzó su valor más alto desde noviembre de 2025: a cuánto cotiza
En junio (+5%) el dólar registró su tercer mes consecutivo al alza tras la suba del 0,6% en abril y el 1,2% registrado en mayo.
El dólar oficial comenzó la semana con una nueva suba y alcanzó su valor más elevado desde noviembre de 2025. En el segmento mayorista, el tipo de cambio mayorista abre casi sin variaciones en 1.480 pesos para la venta (1.500 pesos en el segmento minorista en el Banco Nación), acumulando un incremento superior al 5% durante junio, el mayor avance mensual registrado en casi un año. En perspectiva, sin embargo, es el tercer mes consecutivo del año que registra un alza, junto a abril y mayo.
Con esta cotización, el dólar mayorista queda apenas por debajo del máximo alcanzado el 3 de noviembre de 2025 (1.482 pesos) y continúa lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que actualmente se ubica en 1.805,38 pesos. La semana pasada, la divisa oficial había acumulado un aumento de 16 pesos (1,1%), luego del fuerte salto de 33 pesos registrado en la semana anterior. En la última rueda, el volumen operado en el mercado de contado superó los 817 millones de dólares.
En tanto, el dólar minorista del Banco Nación abrió en 1.500 pesos para la venta, mientras que el promedio de entidades financieras relevado por el Banco Central se ubica en 1.498,22 pesos. El dólar tarjeta opera en 1.943,50 pesos.
Causas de la suba del dólar
Los analistas coinciden en que el movimiento del dólar responde a una combinación de factores externos y domésticos que modificaron el escenario cambiario observado durante gran parte del primer semestre.
En el plano internacional, el fortalecimiento del dólar a nivel global, impulsado por una postura más restrictiva de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), generó presión sobre las monedas emergentes. El peso argentino acompañó esa tendencia, al igual que otras monedas de la región, como el real brasileño y el peso chileno.
A nivel local, el mercado comenzó a transitar el tramo final de la liquidación de la cosecha gruesa, reduciendo el ingreso de divisas provenientes del sector agroexportador. Al mismo tiempo, el cobro del medio aguinaldo y la dolarización de excedentes por parte de empresas e inversores incrementaron la demanda de dólares.
Los especialistas también consideran que parte de la suba responde a una corrección del tipo de cambio, luego de varios meses en los que el dólar permaneció prácticamente estable mientras la inflación siguió acumulando aumentos.
A estos factores se suman cuestiones técnicas, como el desarme de posiciones en pesos.
En paralelo, el Banco Central continuó comprando divisas en el mercado oficial, aunque a un ritmo inferior al observado semanas atrás.
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