Una planta del Grupo Techint anunció el despido de 150 trabajadores en Lanús

Los caños sin costura de Techint, que durante 2022 y 2023 proveyeron a la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, se fabrican en la planta de Campana. Luego se trasladaban a Valentín Alsina, donde recibían los procesos necesarios para su terminación.

Ahora, el despido de la mitad de su planilla de trabajadores es el corolario cantado de la decisión de la Casa Rosada de abrir de manera indiscriminada la economía.

El conflicto se originó en la diferencia entre las cotizaciones para proveer caños al gasoducto entre Vaca Muerta, en Neuquén, y Golfo San Matias, en Río Negro. Según Milei los de Techint eran 40% más caros que los de su competidora de origen indio, Welspun Corporation. Ya en diciembre, Rocca advertía sobre este posible desenlace.

El RIGI permite a las empresas de algunos sectores considerados estratégicos, entre ellos el hidrocarburífero, importar insumos y bienes de capital con arancel cero, en detrimento de la industria local.