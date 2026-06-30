Una planta del Grupo Techint anunció el despido de 150 trabajadores en Lanús
La apertura de la importación de tubos para Vaca Muerta que habilitó el RIGI profundiza la avalancha de despidos que generó el modelo de Milei y Caputo.
El Grupo Techint anunció el despido de 150 trabajadores de la planta de Siat Tenaris ubicada en la localidad bonaerense de Valentín Alsina. La decisión es consecuencia de la apertura de la importación de caños sin costura, utilizados en las industrias petrolera y gasífera, que habilitó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, y de un modelo que provocó una avalancha de cierre de empresas y despidos.
Dylan Paz, delegado de la UOM en la planta anunció que ya están en contacto con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Walter Correa, que comprometió su intervención en cuanto los despidos se hagan efectivos a partir de mañana 1° de julio.
Techint reducirá así a la mitad su planta de trabajadores que hoy es operada hoy por 340 operarios, de los cuáles sólo 140 están en relación de dependencia y los 200 restantes son contratados. Sin embargo muchos de los contratados tienen más de 4 o 5 años de antigüedad.
La crisis en Siat Tenaris se suma a la que ya se dio en Newsan, otra metalúrgica de la zona. También cerraron allí otros grandes empleadores como la sucursal del autoservicio mayorista Diarco y la textil Hazan Silvia.
Los caños sin costura de Techint, que durante 2022 y 2023 proveyeron a la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, se fabrican en la planta de Campana. Luego se trasladaban a Valentín Alsina, donde recibían los procesos necesarios para su terminación.
Ahora, el despido de la mitad de su planilla de trabajadores es el corolario cantado de la decisión de la Casa Rosada de abrir de manera indiscriminada la economía.
El conflicto se originó en la diferencia entre las cotizaciones para proveer caños al gasoducto entre Vaca Muerta, en Neuquén, y Golfo San Matias, en Río Negro. Según Milei los de Techint eran 40% más caros que los de su competidora de origen indio, Welspun Corporation. Ya en diciembre, Rocca advertía sobre este posible desenlace.
El RIGI permite a las empresas de algunos sectores considerados estratégicos, entre ellos el hidrocarburífero, importar insumos y bienes de capital con arancel cero, en detrimento de la industria local.
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