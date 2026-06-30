Milei promete "salarios enormes" si es reelecto, pero en lo que va de su mandato el poder adquisitivo se destruyó

Durante la entrevista, el Presidente hizo una lectura positiva de los indicadores económicos y señaló que el país atraviesa una etapa de recuperación. En ese sentido, remarcó que el crecimiento debe analizarse en función de la tendencia y destacó los últimos datos del Producto Bruto Interno.

Además, proyectó que una continuidad del actual esquema económico permitiría acelerar el crecimiento en los próximos años y tendría impacto directo sobre los ingresos.

"Vamos a estar creciendo a tasas del 7% u 8% anual. Así, en 10 años se duplica el Producto Interno, eso se traduce en salarios enormes y en que entraríamos en la liga de países grandes", afirmó sin ruborizarse.

Por otra parte, Milei volvió a cuestionar al Congreso nacional y atribuyó parte de las dificultades económicas recientes a lo que definió como un intento de desestabilización política durante el último tramo de 2025. También sostuvo que existen sectores que buscan afectar el equilibrio fiscal para preservar posiciones de poder.