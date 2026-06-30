Milei promete "salarios enormes" si es reelecto, pero en lo que va de su mandato el poder adquisitivo se destruyó
En la era Milei, el Salario Mínimo acumula una pérdida del 39,7% de su poder de compra. Los salarios públicos cayeron 18,3% y los privados 3,5%.
Todos los indicadores económicos desmienten, uno a uno, el relato que el presidente Javier Milei y su ministro Luis Caputo intentan sostener. Frente a la evidencia de los límites del relato libertario, Milei apeló al viejo manual macrista (ahora que tiene cada vez más funcionarios del PRO en su gobierno) de patear hacia delante la supuesta bonanza que traería su plan económico.
Tal como el entonces Mauricio Macri prometió para "el segundo semestre" los resultados positivos de su política de ajuste, segundo semestre que solo llegó en el calendario pero nunca a los bolsillos de los trabajadores, ahora Milei prometió "salarios enormes" en caso de ser reelecto el próximo año.
A pesar de sus promesas lo cierto es que los salarios de los trabajadores formales cayeron en promedio un 15% desde el inicio de su gestión al tiempo que creció la precarización laboral y se destruyeron cerca de 300 mil puestos de trabajo formales.
Milei volvió a defender, en diálogo con el streaming ultraoficialista Neura, el rumbo económico de su gestión y aseguró que los indicadores financieros actuales reflejan expectativas positivas sobre el futuro político del oficialismo. En ese marco, vinculó una eventual reelección en 2027 con una mejora sostenida de la economía y un fuerte crecimiento de los salarios.
"Financieramente hablando estamos blindados y con el riesgo país a la baja. Los mercados miran a futuro; y hoy claramente están viendo que vamos a reelegir, conforme vaya evolucionando la economía", expresó Milei.
Durante la entrevista, el Presidente hizo una lectura positiva de los indicadores económicos y señaló que el país atraviesa una etapa de recuperación. En ese sentido, remarcó que el crecimiento debe analizarse en función de la tendencia y destacó los últimos datos del Producto Bruto Interno.
Además, proyectó que una continuidad del actual esquema económico permitiría acelerar el crecimiento en los próximos años y tendría impacto directo sobre los ingresos.
"Vamos a estar creciendo a tasas del 7% u 8% anual. Así, en 10 años se duplica el Producto Interno, eso se traduce en salarios enormes y en que entraríamos en la liga de países grandes", afirmó sin ruborizarse.
Por otra parte, Milei volvió a cuestionar al Congreso nacional y atribuyó parte de las dificultades económicas recientes a lo que definió como un intento de desestabilización política durante el último tramo de 2025. También sostuvo que existen sectores que buscan afectar el equilibrio fiscal para preservar posiciones de poder.
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