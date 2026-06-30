ANSES: cuánto cobran los beneficiarios de SUAF y AUH en julio 2026

Montos oficiales fijados por el organismo previsional para el próximo mes

Los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) cobrarán montos que varían según los ingresos del grupo familiar. Para quienes integran el primer rango de ingresos, la asignación por hijo será de $74.032,19, mientras que el valor desciende de manera escalonada hasta los $15.585,03 para los hogares con mayores ingresos dentro de los límites establecidos por Anses. En el caso de la asignación por hijo con discapacidad, los montos van desde $241.040,29 hasta $107.620,13, dependiendo del nivel de ingresos familiares.

El incremento también impactará en otras prestaciones que paga Anses. La Asignación por Embarazo para Protección Social ascenderá a $147.598, mientras que la Ayuda Escolar Anual será de $62.151. Por su parte, las asignaciones por Nacimiento y Adopción alcanzarán los $86.283 y $515.876, respectivamente. Además, la prestación por Cuidado de la Salud partirá desde los $147.598.