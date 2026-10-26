El empleo privado formal acumula 14 meses de caída consecutiva y retrocede a niveles de 2014

La situación del sector industrial reviste particular gravedad, ya que acumula la desaparición de casi 95.000 puestos desde septiembre de 2023, registrando saldos mensuales negativos en 33 de los últimos 35 meses y explicando por sí sola cerca del 38 por ciento de la caída interanual de todo el empleo privado. En paralelo, la construcción sufrió una retracción mensual de 0,6 por ciento, marcando su peor desempeño desde marzo de 2025 y profundizando un desplome de 94.000 trabajadores desde su pico máximo de mayo de 2023.

En la vereda opuesta, la minería logró expandirse un 0,4 por ciento mensual en julio, encadenando su tercer mes consecutivo de recuperación tras el bache de abril, aunque la comparación interanual continúa arrojando números rojos pese a la suba general de la actividad sectorial.

Impacto geográfico y la pérdida de poder adquisitivo

El mapa por provincia refleja que la crisis laboral afectó de manera desigual a las jurisdicciones del país, registrando caídas en 17 distritos durante el mes de julio. La provincia de Buenos Aires acaparó el 66 por ciento de la contracción total con una baja de 8.000 puestos, impulsada por su alta concentración de establecimientos fabriles, seguida por Mendoza y Santa Fe.

Como contrapartida, las excepciones del mapa federal se concentraron en la región patagónica. Neuquén y Río Negro se consolidaron como las únicas dos provincias cuyos niveles de empleo formal privado superan a los de noviembre de 2023, traccionadas fuertemente por el desarrollo de Vaca Muerta, las grandes obras de infraestructura gasífera y los megaproyectos de exportación de gas natural licuado.

En el plano de los ingresos, el informe advierte que el salario mínimo, vital y móvil no registró variaciones reales en septiembre, interrumpiendo una racha de caídas pero acumulando un desplome del 40,8 por ciento frente a noviembre de 2023.

Este salario mínimo se ubica por debajo de los registros de 2001 y representa apenas la tercera parte de su máximo histórico de 2011. Si bien la remuneración promedio del sector privado formal mostró un leve repunte estimado para agosto, la situación de los trabajadores estatales continúa deteriorándose, con un poder adquisitivo que se mantiene un 15,3 por ciento por debajo del nivel inicial del actual ciclo de gestión gubernamental.