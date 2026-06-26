Sin embargo, en el sector portuario señalan que la ausencia de reclamos responde a las condiciones de exclusión del propio pliego, diseñado para que solo el consorcio de la belga Jan De Nul y la local Servimagnus tuviera el camino allanado.

Hidrovia 3 El escándalo del Gobierno con la Hidrovía: la trama detrás del aval de Luis Caputo a la millonaria concesión

Las desorbitantes cifras que avaló el Palacio de Hacienda

A pesar del discurso de austeridad y desregulación que pregona el Gobierno libertario, las proyecciones económicas de la propia Anpyn —organismo bajo la órbita oficial— exponen el monumental botín que Luis Caputo le garantizó al consorcio privado y a su red de subcontratistas locales (donde aparecen firmas asociadas al Grupo Neuss, la familia Román, Juan Ondarcuhu y Gustavo Elías):

Una caja asegurada: La resolución avalada por Economía estima una facturación anual promedio de USD 628 millones para la empresa concesionaria.

El botín de un cuarto de siglo: A lo largo de los 25 años que dura el contrato (que encima incluye una cláusula de prórroga de hasta 5 años más), los ingresos acumulados totales superarán los USD 15.700 millones .

Rentabilidad garantizada: El esquema financiero diseñado le permite al consorcio recuperar y concentrar sus inversiones en los primeros siete años, asegurándose el pico de máxima ganancia limpia a partir del año dieciséis.

Con el aval de Luis Caputo y el esquema de obra pública financiada por peaje ya consumado, la mayor vía de ingreso de dólares del país (por donde pasa el 80% del comercio exterior argentino) quedó atada a un contrato blindado desde el poder político. En menos de 20 días se firmará el traspaso definitivo, consolidando una de las cajas más codiciadas de la Argentina bajo el estricto patrocinio del Ministerio de Economía.