Industricidio libertario: cerró otra fábrica por el derrumbe del consumo y despidió a sus 120 trabajadores

En 2023, la planta Las Flores tenía más de 100 empleados. La empresa que tiene entre sus dueños al ex entrenador de Los Pumas, Santiago Phelan, venía realizando despidos para intentar acomodar sus números pero finalmente decidieron bajar las persianas.

El impacto, sin embargo, excede a los trabajadores directamente afectados. El cierre de una planta industrial repercute sobre comercios, proveedores, transportistas, servicios y el consumo local.

La decisión de Will Der se suma así a un escenario de creciente preocupación entre las pequeñas y medianas industrias atravesadas por la caída del consumo interno, el aumento de los costos y la competencia de productos importados.