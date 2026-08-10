Industricidio libertario: cerró otra fábrica por el derrumbe del consumo y despidió a sus 120 trabajadores
La textil Will Der informó a sus trabajadores el cierre de su planta por el impacto de la apertura de las importaciones y el derrumbe del consumo.
La decisión del presidente Javier Milei y de su ministrio de Economía, Luis Caputo, de abrir de manera indiscrimnada las importaciones y de licuar los salarios de los trabajadores para intentar contener la inflación conformaron una tormenta perfecta para la industria local que enfrenta serias dificultades para mantenerse a flote. El derrumbe del consumo y la competencia de productos provenientes principalmente de China a precios de dumping ahora se cobró una nueva víctima.
La textil Will Der informó este lunes el cierre de su planta de General Pacheco, en la provincia de Buenos Aires, y el despido de sus más de 120 trabajadores.
Un grupo de trabajadores contó, en diálogo con C5N, que este lunes se encontaron con las puertas de la fábrica cerradas, les impidieron el ingreso y no saben si cobrarán los sueldos que les adeudan ni la indemnización que les correspondería por el despido.
El cierre de Will Der afecta también a las plantas que la firma de indumentaria deportiva tenía en la localidad bonaerense de Las Flores
La firma había atravesado previamente un proceso de reducción de personal y finalmente resolvió discontinuar completamente sus operaciones. En la planta de Las Flores son más de 20 los trabajadores desvinculados mientras que en Pacheco la empresa desafectó a alrededor de 100 empleados.
En 2023, la planta Las Flores tenía más de 100 empleados. La empresa que tiene entre sus dueños al ex entrenador de Los Pumas, Santiago Phelan, venía realizando despidos para intentar acomodar sus números pero finalmente decidieron bajar las persianas.
El impacto, sin embargo, excede a los trabajadores directamente afectados. El cierre de una planta industrial repercute sobre comercios, proveedores, transportistas, servicios y el consumo local.
La decisión de Will Der se suma así a un escenario de creciente preocupación entre las pequeñas y medianas industrias atravesadas por la caída del consumo interno, el aumento de los costos y la competencia de productos importados.
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