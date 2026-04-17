Lilia Lemoine le pidió a una militante de LLA "dejar de seguir" a Javier Milei y el Gordo Dan la cruzó
La diputada por la Provincia de LLA mantuvo un fuerte contrapunto con el influyente tuitero libertario en X.
La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, mantuvo este viernes un encendido contrapunto con el influyente tuitero libertario conocido como el Gordo Dan, luego de que la legisladora le reclamara a una militante del espacio que lidera Javier Milei que “dejara de seguir” al Presidente.
“Listo. Dejá de seguir a Milei” publicó en X Lemoine contra una militante libertaria identificada en la red social de Elon Musk como “Sueca”, a lo que la partidaria respondió: "Lilia, banco a Milei desde mis 15 años. Que vengas a escribirme 'dejá de seguir a Milei' no solo me parece una falta de respeto, sino un maltrato a una militante que ha dado todo por la causa”.
Al debate se sumó Dan, quien publicó un mensaje que reza: "Vos no tenés la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei. No tenés jurisdicción acá para hacer eso. Esto no es el Congreso. No pasarás”.
El posteo de Lilia Lemoinde contra el Gordo Dan en X
De inmediato, Lemoine le respondió al influencer a quien le reprochó haber apoyado a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a la diputada Marcela Pagano.
“Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé”, tuiteó Lilia.
De inmediato Dan le respondió con otro posteo que asegura que “No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda la Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó”.
El fuerte intercambio siguió cuando Lemoine publicó un nuevo posteo en el que le asegura al conductor del streaming Carajo que “entendiste lo que quise decir... no creo que seas tan boludo como Mengolini? O sí? Capaz que compartir espacio con Rebord te nubló las ideas”.
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