Luis Caputo anunció un nuevo acuerdo con el FMI: "Contribuirá a fortalecer el crecimiento"

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Además, el ministro de Economía tiene previstos encuentros con la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga en Washington, donde también disertará ante inversores en el JP Morgan y en el Atlantic Council para explicar el avance del plan de ajuste implementado por la gestión del presidente Javier Milei.

Las excusas de Luis Caputo por la alta inflación de marzo: "Impacto de la Guerra en Medio Oriente"

Tras conocerse el preocupante dato del INDEC que ubicó a la inflación de marzo en un 3,4%, el ministro de Economía, Luis Caputo, ensayó una serie de excusas. Lejos de la prometida reducción a cero, el funcionario culpó a la guerra en Medio Oriente y a varios factores internacionales.

La guerra, los precios relativos y la inflación según Caputo

A través de un extenso descargo en su cuenta de la red social X, el ministro intentó explicar el salto en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que registró la marca más elevada desde marzo del año pasado. Pese a que la gestión libertaria asegura permanentemente que para el mes de agosto el índice bajará al 0%, la realidad volvió a golpear fuertemente los bolsillos de los argentinos.

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Entre sus principales argumentos defensivos, Caputo señaló un "impacto significativo de la guerra en Medio Oriente", asegurando que este lejano conflicto internacional provocó de manera directa las escandalosas subas del 9% en combustibles, 24% en pasajes de avión y 22% en el transporte interurbano. Además, justificó los incrementos sosteniendo que la economía local atraviesa un "proceso de corrección de precios relativos", visible fundamentalmente en las impagables tarifas de los servicios regulados y en el sector de las carnes.

El insólito festejo en medio del aumento general

Pese a la suba generalizada del 3,4% mensual, el funcionario intentó ver el vaso medio lleno y destacó la fuerte desaceleración de la Canasta Básica Alimentaria, la cual pasó de un 3,2% en febrero a un 2,2% en marzo. En un curioso intento por minimizar el fuertísimo impacto del 12,1% de aumento registrado en el sensible rubro de la Educación, el ministro celebró que se trata de "la suba mensual más baja de los últimos 8 años para el mes de marzo".

Para finalizar su enorme batería de justificaciones y excusas al aire, optó por culpar a la herencia recibida y al "desplome pre electoral en la demanda de dinero del año pasado". Sin ningún margen para la autocrítica por el modelo recesivo implementado, el titular de la cartera económica prometió que, una vez superados estos "shocks puntuales", el orden fiscal y monetario del Gobierno permitirá la tan esperada convergencia de precios.

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