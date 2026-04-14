El FMI recortó la previsión de crecimiento para la Argentina y subió la estimación para la inflación
El organismo financiero consideró que el país tendrá una inflación del 30% para 2026 con un crecimiento del 3,5%, cuando antes auguraban un 4%.
Puede que Luis Caputo esté mentalizado sobre la bonanza que vivirá el país en los próximos 18 meses, pero los analistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) modificaron esta semana sus expectativas para la Argentina en 2026: la inflación rondaría el 30,5% y el crecimiento se limitaría a 3,5%.
El organismo prevé que la expansión del PBI será de 3,5% en 2026, lo que representa una baja de 0,5 puntos con relación a la estimación previa, aunque se ratificó su ponderación de avance del 4% para 2027.
Otras proyecciones del FMI para la Argentina incluyen una inflación del 30,5% para este año, cuando hace seis meses ese porcentaje era 16,5%, y que el empleo aumente 7,2%, con un alza de 0,6 puntos.
Los números constan en el informe Perspectivas Económicas Globales (WEO, por sus siglas en inglés), que el FMI elaboró para la Argentina y otros países. Si bien el FMI recortó las proyecciones de crecimiento, el país sigue manteniendo la estimación más favorable de la región.
De hecho, las estimaciones corregidas del FMI se acercan a las proyecciones que publicó el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que emitió a principios de abril el Banco Central de la República Argentina.
La reducción de las expectativas del FMI sobre el crecimiento de la Argentina para 2026 llegan después de reiterados avisos sobre la necesidad de acrecentar las reservas del Banco Central y de generar las condiciones políticas y económicas para las inversiones.
Al mismo tiempo, los funcionarios debajo de Cristallina Georgieva ponderaron el modelo económico de Argentina, con el ministro de Economía, Luis Caputo, a la cabeza.
El informe WEO fue presentado esta semana por el Economista Jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, durante una conferencia de prensa que se ofreció en el marco de la Reunión de Primavera del organismo con el Banco Mundial, y a la que se sumará Luis Caputo el miércoles de esta semana.
A modo de explicación para la caída de las expectativas sobre Argentina, una de las integrantes del equipo del FMI que realiza el informe, Petya Koeva Brooks, atribuyó el deterioro de los pronósticos a la caída de la economía en el final de 2025.
Ese período coincidió con las turbulencias que generó el proceso electoral, que se sorteó gracias a la intervención monetaria de Estados Unidos.
Mientras se debaten estos temas, el ministro Luis Caputo viajará este martes a la noche a Washington para participar de la reunión entre el FMI y el Banco Mundial en la que buscará destrabar un desembolso de US$1.000 millones para continuar con su plan en el país.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario