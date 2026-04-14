El FMI recortó la previsión de crecimiento para la Argentina y subió la estimación para la inflación

La reducción de las expectativas del FMI sobre el crecimiento de la Argentina para 2026 llegan después de reiterados avisos sobre la necesidad de acrecentar las reservas del Banco Central y de generar las condiciones políticas y económicas para las inversiones.

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Al mismo tiempo, los funcionarios debajo de Cristallina Georgieva ponderaron el modelo económico de Argentina, con el ministro de Economía, Luis Caputo, a la cabeza.

El informe WEO fue presentado esta semana por el Economista Jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, durante una conferencia de prensa que se ofreció en el marco de la Reunión de Primavera del organismo con el Banco Mundial, y a la que se sumará Luis Caputo el miércoles de esta semana.

A modo de explicación para la caída de las expectativas sobre Argentina, una de las integrantes del equipo del FMI que realiza el informe, Petya Koeva Brooks, atribuyó el deterioro de los pronósticos a la caída de la economía en el final de 2025.

Ese período coincidió con las turbulencias que generó el proceso electoral, que se sorteó gracias a la intervención monetaria de Estados Unidos.

Mientras se debaten estos temas, el ministro Luis Caputo viajará este martes a la noche a Washington para participar de la reunión entre el FMI y el Banco Mundial en la que buscará destrabar un desembolso de US$1.000 millones para continuar con su plan en el país.