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El FMI aprobó la tercera revisión técnica y habilitaría los US$900 millones que quería Caputo

Economía

Así lo comunicó el organismo, destacando los “resultados impresionantes” obtenidos por el Gobierno en materia financiera pese a un contexto global complejo.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva

Luis Caputo y Kristalina Georgieva, titular del FMI.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este martes que alcanzó un acuerdo a nivel técnico con el Gobierno argentino por la tercera revisión del programa económico vigente, lo que habilitaría un desembolso cercano a US$900 millones que el ministro Luis Caputo recientemente fue a buscar a Tailandia.

El entendimiento se enmarca en el acuerdo de 48 meses bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF) y el desembolso se concretará una vez que el directorio ejecutivo del organismo dé su aprobación final.

Según informo el Fondo, el programa continúa mostrando “resultados impresionantes” pese a un contexto global complejo, destacando que las políticas fiscales y monetarias aplicadas por el Gobierno contribuyeron a profundizar el proceso de desinflación y a fortalecer la posición externa del país.

Entre los datos más relevantes, señaló que las reservas internacionales netas superaron en US$4.000 millones la meta prevista para fines de junio, mientras que el Banco Central acumuló cerca de US$16.000 millones durante lo que va del año.

Kristalina Georgieva, aliada del Gobierno anarcocapitalista, junto a Luis Caputo.

Kristalina Georgieva, aliada del Gobierno anarcocapitalista, junto a Luis Caputo.

En paralelo, las reformas estructurales en comercio, trabajo, inversión y mercados de capitales estarían impulsando una economía “más eficiente y orientada al mercado”, con exportaciones en niveles récord, mientras que las inversiones aprobadas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya superan los US$76.000 millones.

Política fiscal y monetaria

El FMI confirmó que el ancla fiscal seguirá siendo central en el programa, con la meta de alcanzar un superávit primario del 1,4% del PIB en 2026 y sostener un esfuerzo similar en 2027, al tiempo que valoró la continuidad de la disciplina del gasto y las reformas tributarias, aunque remarcó la necesidad de proteger el gasto social y de infraestructura.

En materia monetaria, el Central continuará fijando metas sobre agregados monetarios para acompañar la desinflación y la acumulación de reservas, manteniendo la flexibilidad del tipo de cambio dentro del esquema de bandas; también se avanzará en mejorar la transmisión de la política monetaria y en sostener la remonetización de la economía.

Reservas, financiamiento y reformas

El FMI destacó la aculación de reservas del Banco Central.

El FMI destacó la aculación de reservas del Banco Central.

El Fondo subrayó que se seguirán reforzando los colchones de reservas y que la estrategia de financiamiento en divisas continuará apoyándose en mercados internos, socios oficiales y privatizaciones.

Las autoridades, según el comunicado, se mantendrán preparadas para volver a los mercados internacionales cuando las condiciones lo permitan (en un marco en que el Riesgo País sube sin parar y encarece el crédito internacional) y para activar líneas contingentes si fuera necesario.

En cuanto a reformas estructurales, el FMI destacó la profundización de los mercados de capitales, la ampliación del financiamiento de largo plazo y la ejecución de inversiones estratégicas bajo el RIGI. También mencionó las concesiones de infraestructura adjudicadas recientemente y las reformas laborales implementadas a principios de año.

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