Cerró una histórica pizzería de Banfield tras más de una década, víctima de la caída del consumo

La recesión que golpea al sector gastronómico

La partida de Lo+Hot se enmarca en una crisis generalizada que afecta a todo el sector gastronómico a nivel nacional bajo la actual administración económica. Con la constante merma en las ventas, locales históricos y de cercanía se ven obligados a reestructurar sus operaciones, achicar estructuras o, en los casos más extremos, cerrar definitivamente sus puertas al no poder cubrir los gastos corrientes de mantenimiento.