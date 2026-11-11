El Gobierno rechazó la etiqueta de "Papa peronista" y afirmó que la Iglesia y el libre mercado no son opuestos

En su mensaje, el funcionario remarcó que existen numerosos intelectuales y personas de fe que concilian el pensamiento católico con las ideas de la libertad: "Hay cantidad de académicos interesados en las ideas de la libertad individual, de la propiedad privada, de la economía de mercado y del gobierno limitado que, como católicos y personas de fe, se han ocupado de buscar esa no contradicción entre estos principios".