El Gobierno rechazó la etiqueta de "Papa peronista" y afirmó que la Iglesia y el libre mercado no son opuestos
Luego de que el papa León XIV insistiera en la justicia social y la defensa de los más vulnerables, Adrián Ravier salió al cruce en conferencia.
Luego de que finalizara la gira del papa León XIV por la Argentina, el vocero presidencial Adrián Ravier fijó la postura del Gobierno al respecto de los análisis políticos que intentan asociar la enseñanza pontificia con el peronismo o el colectivismo.
En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario resaltó que "no hay contradicción" entre los principios del cristianismo y la economía de mercado.
El Gobierno rechazó la etiqueta de "Papa peronista", en referencia a León XIV
Al abordar la visita del santo padre, el vocero indicó: "Se ha hablado en los medios de un papa peronista, se ha hablado de que la doctrina social de la Iglesia es compatible con las ideas socialistas. Nosotros no lo vemos de esa manera", sostuvo el portavoz gubernamental.
En su mensaje, el funcionario remarcó que existen numerosos intelectuales y personas de fe que concilian el pensamiento católico con las ideas de la libertad: "Hay cantidad de académicos interesados en las ideas de la libertad individual, de la propiedad privada, de la economía de mercado y del gobierno limitado que, como católicos y personas de fe, se han ocupado de buscar esa no contradicción entre estos principios".
Rechazo a las interpretaciones sesgadas
De esta forma, desde el Poder Ejecutivo desestimaron las lecturas que intentan encuadrar el magisterio social de la Iglesia dentro de corrientes estatistas.
La Casa Rosada reafirmó así su posición de que el modelo de libre comercio, el respeto a la propiedad privada y la restricción del tamaño del Estado son plenamente coherentes con los valores de la Doctrina Social de la Iglesia.
Las principales frases del papa León XIV en el Palacio Libertad
1. Misión pastoral e identidad cultural
-
Su llegada al país: "He venido como sucesor del apóstol Pedro y por ello como pastor".
El legado del papa Francisco: "Recorro en cierto modo el camino inverso y vengo a la patria donde el Papa Francisco comenzó una historia".
La continuidad histórica: "Ninguna generación comienza la patria desde cero, la recibe".
Tradición e identidad argentina: Remarcó los símbolos del ser nacional al mencionar "al Martín Fierro, a Borges, el tango y el mate compartido que convierte una pausa en ocasión de conversación".
2. Democracia, poder y convivencia política
-
Custodia institucional: "La democracia pertenece también a esa herencia que debe ser custodiada".
Pluralismo y compatriotas: "Reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino".
Límites del ejercicio público: "La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio y al reconocer los límites del poder".
El valor de la familia: "La familia, célula básica de la sociedad".
3. Trabajo, economía e inclusión social
-
Dignidad laboral: "Una de las condiciones más elementales es poder vivir del propio trabajo".
Iniciativa privada e inclusión: "Corresponde favorecer cuanto abra oportunidades, estimule la iniciativa privada y permita que el crecimiento alcance también a quienes encuentran mayores dificultades".
-
Centralidad de la persona: "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía".
-
El éxodo de la juventud: "Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños".
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Dejá tu comentario