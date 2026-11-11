¿Hoy es feriado? La letra chica del Decreto 1103/2026 del Gobierno por la visita del papa León XIV

A las 10:00, presidirá la multitudinaria Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Durante esta celebración, el cantante Luciano Pereyra será el artista principal de la jornada, acompañado por reconocidos músicos y agrupaciones folclóricas como los Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.

Finalmente, la gira culminará a las 13:30 horas con una ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. A las 14:00, su vuelo despegará con destino a la ciudad de Lima, Perú, dando por finalizada su trascendental visita a la República Argentina.