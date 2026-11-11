¿Hoy es feriado? La letra chica del Decreto 1103/2026 del Gobierno por la visita del papa León XIV
Conocé todos los detalles sobre el feriado de este miércoles 11 de noviembre por la visita del papa León XIV y a quiénes afecta esta medida en el país.
La histórica visita del papa León XIV a la Argentina trajo consigo algunas modificaciones en el calendario. Para asegurar una circulación fluida durante las actividades de este miércoles, el Gobierno estableció un nuevo feriado mediante el Decreto 1103/2026 recientemente publicado en el Boletín Oficial.
¿Dónde aplica el feriado por el papa León XIV este miércoles?
A diferencia del asueto del pasado lunes que tuvo un alcance nacional, o el del martes que rigió en CABA y Córdoba, la medida de este 11 de noviembre tiene un radio de aplicación mucho más específico.
Según detalla la letra chica de la normativa dispuesta por el Gobierno, el asueto rige únicamente para el territorio bonaerense: “Establécese como feriado el día miércoles 11 de noviembre de 2026, exclusivamente en el ámbito de la Provincia de BUENOS AIRES, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa LEÓN XIV”.
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La agenda del Papa para hoy en Luján
El asueto provincial responde al inminente cierre de la estadía del Sumo Pontífice en nuestro país, cuya actividad principal se desarrollará en el conurbano bonaerense.
A las 10:00, presidirá la multitudinaria Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Durante esta celebración, el cantante Luciano Pereyra será el artista principal de la jornada, acompañado por reconocidos músicos y agrupaciones folclóricas como los Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.
Finalmente, la gira culminará a las 13:30 horas con una ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. A las 14:00, su vuelo despegará con destino a la ciudad de Lima, Perú, dando por finalizada su trascendental visita a la República Argentina.
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