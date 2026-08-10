Secretaría de Trabajo homologó paritarias y bono, y el sueldo básico sube por encima de $1.300.000
El Gobierno oficializó el acuerdo paritario para el sector, con un incremento salarial del 5,7%, más $120.000 no remunerativos y un bono de $25.000.
La Secretaría de Trabajo oficializó la homologación de las paritarias para los trabajadores mercantiles agrupados bajo el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75 y quedaron confirmadas las nuevas escalas salariales con los respectivos aumentos de sueldo.
A través de la Disposición 964/2026, la cartera laboral dio validez formal al entendimiento alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias (CACYS, CAME y UDECA), incorporando formalmente el incremento al régimen de negociación colectiva.
Con la validación oficial ya publicada, las nuevas escalas comenzaron a regir de manera plena para este mes de agosto de 2026, consolidando la actualización salarial del sector.
Paritarias de Comercio: de cuánto es el aumento y cómo se compone
El entendimiento homologado contempla un incremento total del 5,7% sobre las remuneraciones básicas. La base de cálculo toma como referencia la escala vigente a junio de 2026, contemplando tanto el básico convencional como las sumas no remunerativas previas de $120.000.
De esta manera, los valores de referencia difundidos por FAECYS para este mes se integran con el salario básico actualizado, la suma no remunerativa de $120.000 y la segunda cuota de $25.000 correspondiente al bono extraordinario.
Cuánto cobran los empleados de comercio en agosto de 2026
Con la aplicación de las nuevas escalas homologadas, los montos iniciales de bolsillo para las principales categorías quedaron establecidos de la siguiente manera:
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Maestranza A: $1.305.461 ($1.160.461 de básico + $120.000 no remunerativos + $25.000 de bono).
Administrativo A: $1.317.965.
Cajero A: $1.322.132.
Vendedor A: $1.322.132.
Vendedor D: $1.373.824.
Desde el sector gremial recordaron que a estos importes se les deberán adicionar, según corresponda, los ítems convencionales previstos en el convenio, tales como antigüedad, presentismo, manejo de caja, horas extras y comisiones.
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