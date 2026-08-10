Secretaría de Trabajo homologó paritarias y bono, y el sueldo básico sube por encima de $1.300.000

Cuánto cobran los empleados de comercio en agosto de 2026

Con la aplicación de las nuevas escalas homologadas, los montos iniciales de bolsillo para las principales categorías quedaron establecidos de la siguiente manera:

Maestranza A: $1.305.461 ($1.160.461 de básico + $120.000 no remunerativos + $25.000 de bono).

Administrativo A: $1.317.965.

Cajero A: $1.322.132.

Vendedor A: $1.322.132.

Vendedor D: $1.373.824.

Desde el sector gremial recordaron que a estos importes se les deberán adicionar, según corresponda, los ítems convencionales previstos en el convenio, tales como antigüedad, presentismo, manejo de caja, horas extras y comisiones.