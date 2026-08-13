Gremio cerró paritarias con aumento de 23,5% y bono no remunerativo: cómo quedan los salarios

Vale recordar que, en cuanto a la rama siderúrgica, el bono acordado fue de $1,6 millones para los trabajadores propios de las empresas siderúrgicas y de $1,28 millones para los trabajadores de empresas contratistas.

Hasta el momento, el bono extraordinario para los metalmecánicos no tiene monto ni fecha de pago definida, ya que las partes deberán esperar la homologación del acuerdo por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación para avanzar con su implementación, según indicaron fuentes sindicales.

De la audiencia participaron los delegados paritarios Roberto Bonetti (UOM Capital), Daniel Martínez (delegación Cañada de Gómez), Adrián Pérez (delegación Quilmes), Enrique Salinas (delegación La Plata) y Edgardo Holstein (delegación San Nicolás), y representantes de las cámaras ADIMRA, CAMIMA, AFARTE, AFAC, FEDEHOGAR y CAMIMA.