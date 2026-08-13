Gremio cerró paritarias con aumento de 23,5% y bono no remunerativo: cómo quedan los salarios
Luego de varios meses sin actualización, los trabajadores del sector obtienen una mejora salarial con vigencia entre agosto del corriente año y marzo de 2027.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) llegó a un acuerdo paritario con las cámaras empresariales para el sector metalmecánico solo horas después de haber firmado el correspondiente a la rama siderúrgica.
Al entendimiento se llegó durante una audiencia virtual convocada por la Secretaría de Trabajo de la Nación luego de una serie de discusiones previas entre las partes que permitieron avanzar en una propuesta consensuada.
El acuerdo salarial entre la UOM y empresarios del sector metalmecánico
En concreto, el acuerdo contempla finalmente una mejora salarial del 23,5% con vigencia entre agosto del corriente año y marzo de 2027 sobre la base de sueldos que habían quedado muy atrasados ya que el anterior acuerdo salarial había sido suscrito en noviembre de 2025.
El mencionado porcentaje se aplicará a lo largo de ocho meses mediante una combinación de porcentajes y bonos no remunerativos que se volcarán a los salarios en abril de 2027, aunque todavía no trascendieron los números acordados para cada uno de los meses.
Además, representantes de la UOM indicaron que se pactó un bono no remunerativo para los trabajadores en concepto de retroactividad del período mayo-junio-julio, cuyo monto aun no trascendió.
Vale recordar que, en cuanto a la rama siderúrgica, el bono acordado fue de $1,6 millones para los trabajadores propios de las empresas siderúrgicas y de $1,28 millones para los trabajadores de empresas contratistas.
Hasta el momento, el bono extraordinario para los metalmecánicos no tiene monto ni fecha de pago definida, ya que las partes deberán esperar la homologación del acuerdo por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación para avanzar con su implementación, según indicaron fuentes sindicales.
De la audiencia participaron los delegados paritarios Roberto Bonetti (UOM Capital), Daniel Martínez (delegación Cañada de Gómez), Adrián Pérez (delegación Quilmes), Enrique Salinas (delegación La Plata) y Edgardo Holstein (delegación San Nicolás), y representantes de las cámaras ADIMRA, CAMIMA, AFARTE, AFAC, FEDEHOGAR y CAMIMA.
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