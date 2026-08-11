El Gobierno avaló un bono de $50.000 y el salario mínimo del primer empleo de los jóvenes será de $1.000.000

Con la aplicación de estos incrementos y el blanqueo total de las cifras hacia el próximo año, los haberes conformados darán un salto significativo. Para el mes de mayo de 2027, un empleado correspondiente a la categoría Operación B (con una jornada de 36 horas semanales) alcanzará un salario total superior al millón de pesos, fijándose exactamente en $1.006.578. Asimismo, las autoridades confirmaron que habrá una nueva cláusula de revisión en octubre para evaluar posibles desfases económicos.