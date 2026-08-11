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El Gobierno avaló un bono de $50.000 y el salario mínimo del primer empleo de los jóvenes será de $1.000.000

Economía

Los trabajadores de los call centers acordaron un aumento con el gremio y cobrarán un esperado bono extra. Habrá una nueva revisión en octubre.

El Gobierno avaló un bono de $50.000 y el salario mínimo del primer empleo de los jóvenes será de $1.000.000

El Gobierno avaló un bono de $50.000 y el salario mínimo del primer empleo de los jóvenes será de $1.000.000

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) logró un gran acuerdo paritario para el personal de call centers. El entendimiento oficializado por el Gobierno nacional establece un importante aumento trimestral del 5,7%, junto al pago de un bono extraordinario y la incorporación escalonada de sumas no remunerativas.

El impacto en el salario y la absorción de los montos

El incremento pactado para los trabajadores de este rubro, fundamental por brindar el primer empleo formal a miles de jóvenes en el país, será del 5,7% no acumulativo. De acuerdo a lo estipulado entre el gremio y la representación patronal, este porcentaje se aplicará en tres tramos iguales del 1,9% mensual durante julio, agosto y septiembre, tomando como base los haberes vigentes a junio de 2026.

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Además del aumento en las escalas, el personal recibirá una asignación no remunerativa de $50.000. Esta suma fija se abonará por única vez y en dos cuotas de $25.000, liquidándose junto a los salarios de julio y agosto. Quienes trabajen con regímenes de jornada reducida o cumplan labores discontinuas percibirán este importe de manera proporcional a su carga horaria.

Uno de los puntos más destacados del acuerdo es el cronograma definido para integrar al sueldo los $120.000 que actualmente se abonan bajo carácter no remunerativo. Dicho monto comenzará a formar parte del sueldo básico en seis cuotas mensuales consecutivas de $20.000, iniciando en el mes de diciembre de 2026 y finalizando en mayo de 2027.

Con la aplicación de estos incrementos y el blanqueo total de las cifras hacia el próximo año, los haberes conformados darán un salto significativo. Para el mes de mayo de 2027, un empleado correspondiente a la categoría Operación B (con una jornada de 36 horas semanales) alcanzará un salario total superior al millón de pesos, fijándose exactamente en $1.006.578. Asimismo, las autoridades confirmaron que habrá una nueva cláusula de revisión en octubre para evaluar posibles desfases económicos.

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