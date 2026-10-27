Paritarias empleados de comercio: de cuánto es el bono y de cuánto será el aumento desde octubre de 2026
La FAECYS y las cámaras empresariales cerraron un nuevo acuerdo salarial en paritarias para el último trimestre del año. Todos los detalles del incremento.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) alcanzó un acuerdo en paritarias para el último trimestre del año. Tras negociaciones con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), se oficializó un nuevo aumento salarial y el pago de un bono.
De cuánto es el aumento para empleados de comercio
El nuevo entendimiento salarial, que rige exclusivamente para el período correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026, contempla un incremento acumulado del 5,7% para el trimestre.
Para acompañar el poder adquisitivo frente a la situación económica, el porcentaje acordado por las partes se distribuirá de forma escalonada de la siguiente manera:
- 1,9% de aumento con los salarios correspondientes al mes de octubre.
- 1,9% de aumento con los salarios correspondientes al mes de noviembre.
- 1,9% de aumento con los salarios correspondientes al mes de diciembre.
De cuánto es el bono extraordinario y cuándo se cobra
IMPORTANTE: A qué hora empieza el tormentón alisio de tres día que apagará el sol en Buenos Aires
Además del porcentaje de incremento fijado en las escalas salariales, el gremio y las cámaras empresariales establecieron el pago de una suma fija extraordinaria para recomponer los ingresos del sector.
Todos los empleados de comercio, sin importar su categoría laboral, percibirán un bono de $50.000. Este monto no remunerativo será depositado directamente en las cuentas de los trabajadores en dos cuotas iguales y consecutivas de $25.000, correspondientes a los meses de octubre y noviembre.
Asimismo, desde la conducción gremial que encabeza Armando Cavalieri remarcaron un punto central para el bolsillo de los afiliados: la suma no remunerativa de $120.000 alcanzada durante el acuerdo paritario del trimestre anterior se seguirá abonando de manera normal durante la vigencia de esta nueva paritaria de fin de año.
"En un escenario económico difícil, donde la actividad comercial enfrenta importantes desafíos, es fundamental mantener abiertos los canales de negociación para encontrar respuestas concretas a las necesidades de los trabajadores", destacó Cavalieri tras la firma del documento.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario