Paritarias empleados de comercio: de cuánto es el bono y de cuánto será el aumento desde octubre de 2026

Todos los empleados de comercio, sin importar su categoría laboral, percibirán un bono de $50.000. Este monto no remunerativo será depositado directamente en las cuentas de los trabajadores en dos cuotas iguales y consecutivas de $25.000, correspondientes a los meses de octubre y noviembre.

Asimismo, desde la conducción gremial que encabeza Armando Cavalieri remarcaron un punto central para el bolsillo de los afiliados: la suma no remunerativa de $120.000 alcanzada durante el acuerdo paritario del trimestre anterior se seguirá abonando de manera normal durante la vigencia de esta nueva paritaria de fin de año.

"En un escenario económico difícil, donde la actividad comercial enfrenta importantes desafíos, es fundamental mantener abiertos los canales de negociación para encontrar respuestas concretas a las necesidades de los trabajadores", destacó Cavalieri tras la firma del documento.