El Gobierno actualizó los precios de los biocombustibles y meten más presión a los valores en surtidor
Las petroleras trasladan de manera directa a sus precios en surtidor los aumentos en el bioetanol y biodiésel y suman presión sobre la inflación.
El gobierno de Javier Milei actualizó este lunes los precios de los biocombustibles que se utilizan para el corte obligatorio con las naftas y que las petroleras trasladan de manera directa a sus precios en el surtidor. De esta manera la suba de los combustibles suma presión sobre la inflación ya que es un costo de peso en la formación de otros precios.
Así quedó plasmado en las Resoluciones 306/2026 y 307/2026 publicadas hoy en el Boletín Oficial con las firmas de la Secretaria de Energía de la Nación, María Carmen Tettamanti.
En la primera de ellas se fijo en "pesos un mil ciento cuatro con ochocientas ochenta y seis milésimas ($1.104,886) por litro el precio mínimo de adquisición del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar destinado a su mezcla obligatoria con nafta en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 27.640, el cual regirá para las operaciones a llevarse a cabo durante el mes de noviembre de 2026 y hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace".
Y fijó en "pesos un mil doce con seiscientas sesenta y dos milésimas ($1.012,662) por litro el precio mínimo de adquisición del bioetanol elaborado a base de maíz destinado a su mezcla obligatoria con nafta en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 27.640, el cual regirá para las operaciones a llevarse a cabo durante el mes de noviembre de 2026 y hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace".
La Secretaría de Trabajo dispuso además que el plazo de pago del bioetanol no podrá exceder, en ningún caso, los 30 días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente.
En tanto, la Resolución 307/2026 fijó en "pesos dos millones setenta y cuatro mil cuatrocientas setenta y cuatro ($2.074.474) por tonelada el precio de adquisición del biodiesel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 27.640, para las operaciones a llevarse a cabo durante el mes de noviembre de 2026, y hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace".
Y señaló que "el plazo de pago del biodiesel no podrá exceder, en ningún caso, los siete (7) días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente".
Resolución 306/2026:
Resolución 307/2026:
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