El Gobierno actualizó los precios de los biocombustibles y meten más presión a los valores en surtidor

En tanto, la Resolución 307/2026 fijó en "pesos dos millones setenta y cuatro mil cuatrocientas setenta y cuatro ($2.074.474) por tonelada el precio de adquisición del biodiesel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 27.640, para las operaciones a llevarse a cabo durante el mes de noviembre de 2026, y hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace".

Y señaló que "el plazo de pago del biodiesel no podrá exceder, en ningún caso, los siete (7) días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente".

Resolución 306/2026:

Resolución 307/2026: