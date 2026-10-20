El Gobierno activa aumento de salario básico y menores de 16 a 17 años con trabajo en blanco cobran $1.150.566

Tramos de aumento: se aplicará una suba del 2,5% en octubre, un 3% en diciembre de 2026 y un 2,8% en febrero de 2027.

se aplicará una suba del 2,5% en octubre, un 3% en diciembre de 2026 y un 2,8% en febrero de 2027. Base de cálculo: todos los incrementos se calculan sobre los salarios vigentes a junio de 2026, representando una mejora acumulada del 8,53%.

todos los incrementos se calculan sobre los salarios vigentes a junio de 2026, representando una mejora acumulada del 8,53%. Presentismo: el acuerdo garantiza el mantenimiento de un adicional por presentismo equivalente al 6% de los salarios básicos de convenio, el cual subirá a la par de los sueldos.

el acuerdo garantiza el mantenimiento de un adicional por presentismo equivalente al 6% de los salarios básicos de convenio, el cual subirá a la par de los sueldos. Próxima revisión: las partes asumieron el compromiso oficial de retomar las negociaciones paritarias en marzo de 2027 para realizar un balance de la inflación.

Cuánto cobran los menores y operarios en octubre

Con la conformación de las nuevas escalas salariales, se establecieron los valores definitivos para las distintas categorías de la actividad correspondientes al mes de octubre de 2026. Se destaca especialmente el ingreso garantizado para los trabajadores más jóvenes que ingresan al mercado formal.