El Gobierno activa aumento de salario básico y menores de 16 a 17 años con trabajo en blanco cobran $1.150.566
El Sindicato de Perfumistas pactó un nuevo aumento de salario básico escalonado. Conocé todas las escalas y cuánto cobrarán los menores de 16 y 17 años.
El Sindicato de Trabajadores Perfumistas acordó un nuevo aumento de salario básico acumulativo para los próximos cinco meses. El importante entendimiento en paritarias avaladas por el Gobierno fue alcanzado recientemente con la cámara empresaria del sector cosmético y establece incrementos escalonados que impactarán directamente en octubre, diciembre y febrero.
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Cómo se aplicará este aumento de salario básico
El entendimiento paritario celebrado con la Cámara Argentina de la Industria Cosmética y Perfumiería (CAPA) llega luego de que el INDEC informara los últimos datos de inflación, y contempla las siguientes mejoras salariales para el sector:
- Tramos de aumento: se aplicará una suba del 2,5% en octubre, un 3% en diciembre de 2026 y un 2,8% en febrero de 2027.
- Base de cálculo: todos los incrementos se calculan sobre los salarios vigentes a junio de 2026, representando una mejora acumulada del 8,53%.
- Presentismo: el acuerdo garantiza el mantenimiento de un adicional por presentismo equivalente al 6% de los salarios básicos de convenio, el cual subirá a la par de los sueldos.
- Próxima revisión: las partes asumieron el compromiso oficial de retomar las negociaciones paritarias en marzo de 2027 para realizar un balance de la inflación.
Cuánto cobran los menores y operarios en octubre
Con la conformación de las nuevas escalas salariales, se establecieron los valores definitivos para las distintas categorías de la actividad correspondientes al mes de octubre de 2026. Se destaca especialmente el ingreso garantizado para los trabajadores más jóvenes que ingresan al mercado formal.
Los sueldos básicos de convenio quedaron establecidos de la siguiente manera:
- Menores de 16 a 17 años: cobrarán al menos $1.150.566.
- Operarios: la Categoría "A" percibe $1.569.931; la Categoría "B", $1.525.850; la Categoría "C", $1.501.564; y la Categoría "D", $1.659.853.
- Administrativos: la Categoría "A" cobra $1.565.440; la Categoría "B", $1.544.711; y la Categoría "C", $1.524.017.
- Laboratorio, Expertas y Ensambladores: las categorías "A" llegan a $1.659.854 y las "B" a $1.620.982.
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