El Gobierno aprobó paritarias y un gremio tendrá $1.827.200 de salario bruto inicial
Se trata de las paritarias acordadas por la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), con el aval del Gobierno nacional.
Durante el mes de octubre, el sector de la seguridad privada percibe una nueva actualización en sus salarios, en el marco del acuerdo paritario alcanzado por la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) para la segunda mitad de 2026.
La mejora salarial forma parte de un cronograma de incrementos escalonados con ajustes mensuales entre los meses de julio y diciembre. Esta pauta beneficia a las distintas categorías profesionales enmarcadas en el convenio colectivo de trabajo de la actividad.
La escala salarial de octubre para el Vigilador General
Con el ajuste de este mes, el salario bruto de referencia para la categoría de Vigilador General alcanza los $1.827.200. El monto supera los $1.791.600 correspondientes a los haberes del mes de septiembre, consolidando el esquema progresivo de recomposición.
La composición del ingreso para dicha categoría en octubre se desglose de la siguiente manera:
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Salario básico: $1.053.200
Presentismo: $180.000
Viáticos: $534.000
Adicional no remunerativo: $60.000
Total bruto conformado: $1.827.200
Esquema de ajustes hasta fin de año
El entendimiento sellado por el gremio conducción de la UPSRA contempla continuar con las revisiones pactadas hasta fin de año, buscando resguardar el poder adquisitivo de los vigiladores frente a los índices de precios en el último tramo de 2026.
Proyección para el último bimestre del año
El convenio alcanzado por la UPSRA establece que las subas continuarán durante el tramo final de 2026. En noviembre, el haber bruto de un Vigilador General ascenderá a $1.864.000 (con un básico de $1.069.000 y un adicional no remunerativo de $70.000). Para diciembre, la cifra bruta tocará los $1.930.000, sustentada en un básico de $1.085.000 y un no remunerativo que se elevará a $120.000.
De esta forma, la paritaria del segundo semestre habrá completado un recorrido ascendente de más del 17% entre junio ($1.644.650) y fin de año, consolidando la pauta de ajustes programados para preservar el salario del sector.
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