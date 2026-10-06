El Gobierno aprobó paritarias y un gremio tendrá $1.827.200 de salario bruto inicial

Proyección para el último bimestre del año

El convenio alcanzado por la UPSRA establece que las subas continuarán durante el tramo final de 2026. En noviembre, el haber bruto de un Vigilador General ascenderá a $1.864.000 (con un básico de $1.069.000 y un adicional no remunerativo de $70.000). Para diciembre, la cifra bruta tocará los $1.930.000, sustentada en un básico de $1.085.000 y un no remunerativo que se elevará a $120.000.

De esta forma, la paritaria del segundo semestre habrá completado un recorrido ascendente de más del 17% entre junio ($1.644.650) y fin de año, consolidando la pauta de ajustes programados para preservar el salario del sector.