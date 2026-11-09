Los casos en los que se puede inhabilitar la licencia de conducir por reincidencia.

Antecedente / Inhabilitación prevista

Primera reincidencia en faltas graves / Hasta nueve meses, a criterio del juez.

Segunda reincidencia / Hasta doce meses, a criterio del juez.

Tercera reincidencia / Hasta dieciocho meses, con aplicación obligatoria.

Reincidencias posteriores / Duplicación sucesiva del plazo anterior

La misma disposición incrementa las multas: un 25% en la primera reincidencia, un 50% en la segunda y un 75% en la tercera. Para las siguientes, prevé multiplicar la multa originaria por la cantidad de reincidencias menos dos.

Qué conductas están clasificadas como graves

La Ley 26.363 incorporó al artículo 77 distintas conductas consideradas graves. Entre ellas figuran:

No respetar la señalización de los semáforos.

Conducir a contramano.

Circular en motocicleta sin que sus ocupantes utilicen correctamente el casco.

Transportar ocupantes sin el cinturón de seguridad correspondiente.

Realizar adelantamientos sin respetar los requisitos legales.

Conducir bajo los efectos de sustancias que disminuyan las condiciones psicofísicas.

La clasificación es relevante para determinar el régimen sancionatorio. Sin embargo, identificar una conducta como grave no permite concluir, por sí solo, que toda persona recibirá doce meses de inhabilitación: ese plazo pertenece a un supuesto concreto de reincidencia.