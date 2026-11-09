Los casos en los que se puede inhabilitar la licencia de conducir por reincidencia
El régimen nacional clasifica infracciones leves y graves y establece sanciones progresivas según los antecedentes de quien maneja.
La Ley Nacional de Tránsito 24.449 contempla inhabilitaciones para conducir por reincidencia en faltas graves, con plazos que aumentan según los antecedentes. Los 12 meses corresponden a la segunda reincidencia: no son un límite general ni una sanción automática para cualquier conductor que acumule infracciones.
Para entender cuándo puede aplicarse esa consecuencia, hay que distinguir tres cuestiones: la clasificación de la falta, la existencia de una sanción anterior y el régimen vigente en la jurisdicción. También corresponde separar la reincidencia del sistema de descuento de puntos, que tiene su propia escala.
Cuándo existe reincidencia
El artículo 82 de la Ley 24.449 define la reincidencia como la comisión de una nueva falta después de una sanción anterior, dentro de estos períodos:
-
Faltas leves: hasta un año.
Faltas graves: hasta dos años.
Los períodos de inhabilitación impuestos en una condena no se cuentan dentro de esos plazos. Además, las faltas leves y graves se computan por separado. En este régimen de reincidencia, la inhabilitación accesoria corresponde a las graves.
Cuánto puede durar la inhabilitación
La escala del artículo 82 establece:
Antecedente / Inhabilitación prevista
- Primera reincidencia en faltas graves / Hasta nueve meses, a criterio del juez.
- Segunda reincidencia / Hasta doce meses, a criterio del juez.
- Tercera reincidencia / Hasta dieciocho meses, con aplicación obligatoria.
- Reincidencias posteriores / Duplicación sucesiva del plazo anterior
La misma disposición incrementa las multas: un 25% en la primera reincidencia, un 50% en la segunda y un 75% en la tercera. Para las siguientes, prevé multiplicar la multa originaria por la cantidad de reincidencias menos dos.
Qué conductas están clasificadas como graves
La Ley 26.363 incorporó al artículo 77 distintas conductas consideradas graves. Entre ellas figuran:
-
No respetar la señalización de los semáforos.
Conducir a contramano.
Circular en motocicleta sin que sus ocupantes utilicen correctamente el casco.
Transportar ocupantes sin el cinturón de seguridad correspondiente.
Realizar adelantamientos sin respetar los requisitos legales.
Conducir bajo los efectos de sustancias que disminuyan las condiciones psicofísicas.
La clasificación es relevante para determinar el régimen sancionatorio. Sin embargo, identificar una conducta como grave no permite concluir, por sí solo, que toda persona recibirá doce meses de inhabilitación: ese plazo pertenece a un supuesto concreto de reincidencia.
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