El Gobierno avaló participación en ganancias de empresas para que el salario mínimo sea de $2.463.354,74
El gremio de los bancarios activó la cláusula gatillo por la inflación de julio con aval del Gobierno. El salario mínimo supera los 2,5 millones de pesos.
El sindicato de trabajadores bancarios logró una importante actualización de salarios tras activar la reciente cláusula gatillo de la paritaria avalada por el Gobierno. En base al último índice de inflación publicado por el INDEC, los empleados que recién inician su actividad en el rubro cobrarán en julio un sueldo básico superior a los 2,5 millones de pesos.
El impacto de la cláusula gatillo firmada con aval del Gobierno en el sueldo de los bancarios
Según detalló formalmente la entidad gremial, el sueldo inicial de un empleado del sector alcanza los $2.463.354,74. A este importe base se le deben sumar otros $71.219,54 en concepto de participación en las ganancias empresariales. En consecuencia, el haber total para el mes de julio llega a la cifra de $2.534.977,22.
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La conducción sindical, liderada por el diputado nacional Sergio Palazzo, comunicó que esta mejora representa un aumento del 2,1% correspondiente al mes de julio y acumula un 19,3% de incremento en los primeros siete meses del año 2026. Esta actualización se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo todos los adicionales.
Por último, desde la Asociación Bancaria adelantaron que durante el mes de agosto se mantendrá exactamente el mismo mecanismo de actualización estipulado para no perder contra la inflación. Además, confirmaron que las negociaciones de la paritaria se retomarán durante la segunda quincena de septiembre para garantizar que los trabajadores continúen salvaguardando su poder adquisitivo.
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