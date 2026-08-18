El Gobierno debe decretar salario mínimo de $3.065.161 para cumplir la Constitución Nacional por estas razones
El Frente de Sindicatos Unidos exige que el salario mínimo vital y móvil supere los tres millones de pesos para poder garantizar una vida digna al trabajador.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU-Federal) alertó este martes que las y los trabajadores necesitaron durante el mes de julio un salario mínimo vital y móvil de $3.065.161. Este elevado monto resulta indispensable para poder cubrir las nueve necesidades vitales que se encuentran establecidas en la Constitución Nacional.
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Cómo se calcula este nuevo salario mínimo vital y móvil
Para determinar el valor real que debería tener el ingreso base, el Índice FreSU (elaborado con datos del INDEC) pondera los costos necesarios para cumplir con las pautas vigentes en la Ley de Contrato de Trabajo.
El desglose económico para alcanzar un estándar de vida digno incluye:
- Alimentación adecuada: $653.231.
- Vivienda digna: $609.613.
- Transporte, esparcimiento y vacaciones: $665.055.
- Salud: $373.934.
- Previsión social: $337.168.
- Educación: $279.529.
- Vestimenta: $146.631.
El informe fue presentado durante una conferencia de prensa frente al mástil de la Plaza del Palacio Pizzurno. Referentes de distintas organizaciones gremiales, como ATE, Conadu, APLA y Viales, denunciaron que el monto actual representa apenas una octava parte del ingreso requerido, consolidándose como el más bajo de la historia argentina.
El severo impacto del ajuste sobre los trabajadores
Durante el encuentro, los dirigentes gremiales apuntaron fuertemente contra las políticas económicas implementadas por la actual administración gubernamental, asegurando que buscan licuar los ingresos y combatir a las organizaciones sindicales. Desde el comienzo de la gestión, los asalariados perdieron más de 69,3 billones de pesos en el acumulado de sus ingresos mensuales.
En los últimos 12 meses, los sueldos del sector privado se deterioraron un 23%, mientras que en el sector público la caída real fue del 9%. Esta histórica destrucción del poder adquisitivo obligó a miles de trabajadores a endeudarse para sostener su vida cotidiana. Según las estadísticas compartidas en la plaza, la deuda de las familias creció en 46 billones de pesos, multiplicando la morosidad por cuatro y saturando por completo el mercado de crédito para los hogares.
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