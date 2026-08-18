El Gobierno debe decretar salario mínimo de $3.065.161 para cumplir la Constitución Nacional por estas razones

El severo impacto del ajuste sobre los trabajadores

Durante el encuentro, los dirigentes gremiales apuntaron fuertemente contra las políticas económicas implementadas por la actual administración gubernamental, asegurando que buscan licuar los ingresos y combatir a las organizaciones sindicales. Desde el comienzo de la gestión, los asalariados perdieron más de 69,3 billones de pesos en el acumulado de sus ingresos mensuales.

En los últimos 12 meses, los sueldos del sector privado se deterioraron un 23%, mientras que en el sector público la caída real fue del 9%. Esta histórica destrucción del poder adquisitivo obligó a miles de trabajadores a endeudarse para sostener su vida cotidiana. Según las estadísticas compartidas en la plaza, la deuda de las familias creció en 46 billones de pesos, multiplicando la morosidad por cuatro y saturando por completo el mercado de crédito para los hogares.