Cambió el pronóstico del tiempo y se adelanta la tormenta de Santa Rosa que trae calor con humedad

¿Cuándo llega la tormenta de Santa Rosa?

De acuerdo con las últimas actualizaciones meteorológicas, la inestabilidad se adelantará al jueves 27 de agosto. Durante esa jornada se prevé un 70% de probabilidad de precipitaciones (2.9 mm acumulados), en una jornada templada con una mínima de 13°C y una máxima de 19°C.