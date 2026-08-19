Cambió el pronóstico del tiempo y se adelanta la tormenta de Santa Rosa que trae calor con humedad
El pronóstico del tiempo cambió y la tormenta de Santa Rosa se adelantará con lluvias, humedad y temperaturas que rozarán los 20 grados en el AMBA.
El pronóstico del tiempo dio un giro inesperado para el cierre de agosto con la llegada de precipitaciones anticipadas. La tradicional tormenta de Santa Rosa no esperará al fin de semana y arribará con un marcado aumento térmico acompañado por altos niveles de humedad en el AMBA.
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¿Cuándo llega la tormenta de Santa Rosa?
De acuerdo con las últimas actualizaciones meteorológicas, la inestabilidad se adelantará al jueves 27 de agosto. Durante esa jornada se prevé un 70% de probabilidad de precipitaciones (2.9 mm acumulados), en una jornada templada con una mínima de 13°C y una máxima de 19°C.
El cronograma horario para el jueves anticipa lluvias a lo largo de casi todo el día:
- Madrugada y mañana (03:00 a 09:00): Lluvias débiles continuas con registros térmicos entre los 13°C y 14°C y vientos del sector sur.
- Tarde (12:00 a 18:00): Lloviznas intermitentes con una temperatura en ascenso que alcanzará el pico de 18°C y humedad elevada.
- Noche (21:00 en adelante): Rápida mejora en las condiciones meteorológicas, con cielo despejado y 15°C.
Cómo sigue el tiempo para el fin de semana
Tras el paso del agua, las condiciones meteorológicas se estabilizarán rápidamente, dando paso a varias jornadas templadas con características primaverales:
- Viernes 28 de agosto: Cielo parcialmente nublado, sin lluvias, con una máxima de 18°C y mínima de 11°C.
- Sábado 29 de agosto: Jornada agradable a pleno sol y nubes, con una marca térmica que trepará hasta los 20°C.
- Domingo 30 de agosto: El día clásico de Santa Rosa transcurrirá con buen tiempo, cielo algo nublado, vientos de hasta 44 km/h y una máxima de 19°C.
- Lunes 31 de agosto: Cierre de mes templado, con 17°C de máxima y ráfagas que alcanzarán los 47 km/h.
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