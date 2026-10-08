El Gobierno avaló un aumento para trabajadores en blanco y cobrarán $2.492.500 con el salario básico en 2026
El sindicato de seguridad privada cerró una nueva actualización paritaria con aval del Gobierno. Conocé cómo quedan los ingresos y el cálculo de fin de año.
El gobierno de Javier Milei a través de la Secretaría de Trabajo avaló la paritaria de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) que avanzó con la aplicación del esquema de incrementos salariales acordado para el segundo semestre de 2026.
Tras las sucesivas actualizaciones, el sector confirmó los nuevos montos que percibirán los trabajadores en blanco, incluyendo el cálculo correspondiente al cierre del año con el aguinaldo incluido.
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Cómo queda la escala salarial y el cálculo de diciembre con el aguinaldo
De acuerdo con el cronograma paritario difundido, el salario bruto conformado de un Vigilador General alcanza en octubre los $1.827.200 (compuesto por un básico de $1.053.200, presentismo de $180.000, viáticos de $534.000 y un adicional no remunerativo de $60.000).
Sin embargo, el esquema contempla subas adicionales para los meses siguientes:
- Noviembre: el salario bruto conformado llegará a $1.864.000, con un básico de $1.069.000 y un adicional no remunerativo de $70.000.
- Diciembre: el salario bruto conformado escalará hasta los $1.930.000, mientras que el sueldo básico se ubicará en $1.085.000, contemplando además un adicional no remunerativo de $120.000.
Tomando en cuenta este último haber bruto conformado de $1.930.000 para diciembre y sumando la proporción correspondiente al proporcional del medio aguinaldo (la mitad del mejor ingreso bruto, es decir, $965.000), el monto total que percibirá un trabajador en el último mes del año ascenderá a $2.492.500 junto con el salario básico correspondiente. De este modo, la actividad mantiene activo su cuadro de mejoras frente a la inflación en el tramo final de 2026.
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