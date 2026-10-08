El Gobierno avaló un aumento para trabajadores en blanco y cobrarán $2.492.500 con el salario básico en 2026

Noviembre: el salario bruto conformado llegará a $1.864.000, con un básico de $1.069.000 y un adicional no remunerativo de $70.000.

el salario bruto conformado llegará a $1.864.000, con un básico de $1.069.000 y un adicional no remunerativo de $70.000. Diciembre: el salario bruto conformado escalará hasta los $1.930.000, mientras que el sueldo básico se ubicará en $1.085.000, contemplando además un adicional no remunerativo de $120.000.

Tomando en cuenta este último haber bruto conformado de $1.930.000 para diciembre y sumando la proporción correspondiente al proporcional del medio aguinaldo (la mitad del mejor ingreso bruto, es decir, $965.000), el monto total que percibirá un trabajador en el último mes del año ascenderá a $2.492.500 junto con el salario básico correspondiente. De este modo, la actividad mantiene activo su cuadro de mejoras frente a la inflación en el tramo final de 2026.