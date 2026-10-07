Javier Milei volvió a calificar de "ladrón" a Lula da Silva antes del balotaje en Brasil
El Presidente reavivó el cruce diplomático al compartir fuertes e innecesarias críticas contra el mandatario brasileño en medio de la definición electoral.
A pocos días de la definición de las elecciones presidenciales en Brasil, Javier Milei volvió a arremeter contra Luiz Inácio Lula da Silva en redes sociales. El mandatario argentino compartió una publicación donde calificó al presidente brasileño como "ladrón" y señaló que la corrupción impulsó el rechazo hacia su gestión, intervención que reaviva un foco de tensión entre Buenos Aires y Brasilia.
Un historial de descalificaciones cruzadas
Las arremetidas del líder libertario hacia su par brasileño tienen antecedentes sostenidos desde la campaña de 2023, cuando solía calificarlo de "comunista corrupto". Tras asumir la presidencia, los calificativos de "presidiario", "ladrón" y "basura socialista" se reiteraron en entrevistas televisivas e intervenciones públicas.
Esta seguidilla de ataques verbales derivó recientemente en la decisión de la Cancillería brasileña de retirar a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y reducir la representación bilateral al nivel de encargado de negocios. La medida representó uno de los gestos de protesta diplomática más severos adoptados por el gobierno de Lula da Silva en la historia reciente de ambos países.
El impacto político ante la definición electoral
Este nuevo cruce vuelve a poner a prueba la relación estratégica de ambos países en el plano comercial y diplomático. Mientras el oficialismo argentino respalda a la oposición brasileña en esta instancia decisiva, desde el Palacio del Planalto han optado mayormente por mantener distancia ante las descalificaciones verbales del presidente argentino para resguardar el vínculo institucional.
Cabe recordar que Milei presentó una queja pública cuando Luiz Inácio Lula da Silva manifestó su apoyo explícito a Sergio Massa como candidato presidencial en 2023. Pero al parecer el mandatario argentino se identifica con el vieja frase que reza: "haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago".
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