Javier Milei volvió a calificar de "ladrón" a Lula da Silva antes del balotaje en Brasil

Esta seguidilla de ataques verbales derivó recientemente en la decisión de la Cancillería brasileña de retirar a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y reducir la representación bilateral al nivel de encargado de negocios. La medida representó uno de los gestos de protesta diplomática más severos adoptados por el gobierno de Lula da Silva en la historia reciente de ambos países.