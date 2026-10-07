El Gobierno avaló un bono anual de $1.200.000 para trabajadores en blanco del Convenio 40/89
La Secretaría de Trabajo homologó la nueva paritaria de Camioneros. Incluye un súper bono anual y una suba del 9,9% para empleados del Convenio 40/89.
La Secretaría de Trabajo oficializó el nuevo esquema salarial para los empleados nucleados en el Convenio 40/89. El acuerdo firmado por el sindicato de Camioneros contempla aumentos escalonados, el pago de un bono anual de $1.200.000 y una suma fija para recomponer los ingresos frente a la inflación.
Cómo se pagará el bono de $1.200.000 de Camioneros y las nuevas escalas
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El entendimiento salarial, que además marcó el sorpresivo regreso de Pablo Moyano a la mesa de negociaciones paritarias después de cinco años de ausencia, establece una recomposición total del 9,9% distribuida en seis tramos. Esta actualización acumulativa se aplicará del siguiente modo: 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero y un 1,5% final en febrero de 2027.
Además de los porcentajes, la homologación oficial dictamina el pago de una suma fija no remunerativa de $18.000 y la acreditación de un bono anual de $1.200.000. Este último monto extraordinario será abonado a los trabajadores en cuatro cuotas iguales de $300.000, comenzando a cobrarse a partir de enero del próximo año.
Con estas actualizaciones, las escalas salariales sufrieron un salto significativo. El sueldo básico de un chofer de primera categoría llega a $1.095.276,83 en la liquidación de octubre (por el haber devengado en septiembre). Al sumar los $18.000 fijos, la base mínima escala a $1.113.276,83, cifra a la que luego se le deben sumar los adicionales correspondientes por antigüedad, viáticos, pernoctada o kilometraje.
Para las siguientes divisiones, los números de base estipulados son:
- Conductor de segunda categoría: el básico de referencia salta a $1.075.758,58, más los $18.000 de la suma fija.
- Conductor de tercera categoría: el haber básico queda en $1.056.220,57, también percibiendo la suma extraordinaria de $18.000.
Beneficios por rama en el Convenio 40/89 y aportes a la obra social
El pacto paritario dejó estipuladas condiciones específicas de mejora para distintas ramas internas que agrupa el sindicato:
- Rama Caudales: se incorporó un flamante adicional equivalente al 20% de los valores de viáticos y comida, el cual será distribuido en dos cuotas del 10%, y se sumó un premio extra por presentismo.
- Residuos Patológicos e Industriales: se acordó el pago de un adicional del 8% calculado sobre el sueldo básico para todos los peones especializados que realicen tareas como acompañantes de chofer.
Finalmente, la cartera laboral validó que la contribución patronal extraordinaria destinada al financiamiento de la obra social de Camioneros sufra un ajuste, pasando de los anteriores $25.000 a $29.000 mensuales por cada empleado.
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