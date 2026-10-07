El Gobierno avaló un bono anual de $1.200.000 para trabajadores en blanco del Convenio 40/89

Con estas actualizaciones, las escalas salariales sufrieron un salto significativo. El sueldo básico de un chofer de primera categoría llega a $1.095.276,83 en la liquidación de octubre (por el haber devengado en septiembre). Al sumar los $18.000 fijos, la base mínima escala a $1.113.276,83, cifra a la que luego se le deben sumar los adicionales correspondientes por antigüedad, viáticos, pernoctada o kilometraje.