El Gobierno espera inversiones en el sector energético por U$S 30.000 millones

"Para 2025 serán U$S 12.500 millones y para 2026 U$S 14.000 millones. Si le sumas el RIGI en 2025 van a ser U$S 2.500 millones y en 2026 otros U$S 2.500 millones", detalló el secretario de Energía, Eduardo Chirillo, en un evento de Shell.