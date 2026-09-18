Reintegros y promociones de hasta $35.000 para jubilados en compras de supermercado

ChangoMás ofrece un 10% de descuento de lunes a domingo en sucursales participantes, con un tope de $1.000 por operación y un límite acumulado de $15.000 mensuales. Para acceder, se utiliza la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión.

Además, los clientes de Supervielle suman un 20% los martes, y Banco Nación incluye a ChangoMás en su programa de reintegros con BNA+ MODO.