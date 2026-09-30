Fuerte choque entre un colectivo y un auto dejó un herido en Belgrano

El impacto fue fatal y el nene murió en el lugar. El conductor del auto fue trasladado a Accidentología Vial y el dosaje realizado dio negativo.

Mientras avanzaban las actuaciones, hasta el lugar llegó Policía Científica para las pericias y el retiro del cuerpo. Además se vivieron escenas de dolor y tensión ante la presencia de familiares.

En otro hecho, más tarde se reporta un accidente en cadena en el anillo interno de la circunvalación, también a la altura del puente Rancagua. Este incidente ha provocado un colapso total del tránsito, con los tres carriles paralizados y heridos en el lugar.

Un hombre desde el lugar señaló a Cadena 3 que había varios autos involucrados en el accidente y un camión que transportaba cubiertas. Según indicó, malhechores intentaban robar las cubiertas que llevaba el vehículo pesado, pero la presencia policial lo evitaba.