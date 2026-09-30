Fuerte choque entre un colectivo y un auto dejó un herido en Belgrano
Ocurrió en el cruce de Avenida Libertador y Echeverría. Hay corte total sentido a General Paz.
Un fuerte choque entre un auto y un colectivo de la línea 42 ocurrió este miércoles en el barrio porteño de Belgrano.
El hecho ocurrió en el cruce de la Avenida Libertador y Echeverría. El choque provocó que el auto quedara detenido en medio de la avenida, generando un corte total del tránsito en dirección a la zona norte, con desvíos hacia La Pampa.
En el lugar trabajó personal policial, bomberos y SAME, que trasladaron al conductor del Peugeot con politraumatismos al Hospital Pirovano.
La situación ha causado importantes demoras en la circulación vehicular, lo que ha llevado a las autoridades a recomendar a los conductores evitar la zona y buscar rutas alternativas. Los equipos de emergencias se encuentran en el lugar para atender cualquier eventualidad y facilitar la remoción de los vehículos involucrados.
Tragedia y caos en Córdoba: murió un nene de 10 años atropellado y hubo un choque múltiple a 200 metros
Una jornada muy accidentada se vivió este martes en la ciudad de Córdoba, tras la muerte de un niño de 10 años al cruzar la circunvalación. El trágico incidente ocurrió a la altura del puente Rancagua, donde el menor fue embestido por un Volkswagen Vento mientras cruzaba con otros tres amigos.
El impacto fue fatal y el nene murió en el lugar. El conductor del auto fue trasladado a Accidentología Vial y el dosaje realizado dio negativo.
Mientras avanzaban las actuaciones, hasta el lugar llegó Policía Científica para las pericias y el retiro del cuerpo. Además se vivieron escenas de dolor y tensión ante la presencia de familiares.
En otro hecho, más tarde se reporta un accidente en cadena en el anillo interno de la circunvalación, también a la altura del puente Rancagua. Este incidente ha provocado un colapso total del tránsito, con los tres carriles paralizados y heridos en el lugar.
Un hombre desde el lugar señaló a Cadena 3 que había varios autos involucrados en el accidente y un camión que transportaba cubiertas. Según indicó, malhechores intentaban robar las cubiertas que llevaba el vehículo pesado, pero la presencia policial lo evitaba.
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