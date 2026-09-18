El Gobierno mantuvo el superávit fiscal en agosto y acumuló un resultado primario de 1,1% del PBI

La diferencia entre ambos conceptos resulta relevante para interpretar las cifras oficiales. El resultado primario refleja la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos antes del pago de intereses de la deuda. El resultado financiero, en cambio, incorpora el resultado de los intereses de la deuda pública.

En agosto, según los números informados, el Estado Nacional logró mantener ambos saldos en terreno positivo. El dato acumulado muestra un superávit primario equivalente a aproximadamente 1,1% del PBI en los primeros ocho meses de 2026, mientras que el resultado financiero representó alrededor de 0,2% del PBI.

La explicación del Gobierno sobre el resultado fiscal

El Ministerio de Economía vinculó las cifras con el programa de ordenamiento de las cuentas públicas que lleva adelante la administración nacional. En el comunicado correspondiente al resultado fiscal de agosto, el Palacio de Hacienda señaló que el desempeño del mes permitió continuar “Reafirmando el compromiso con el ancla fiscal del programa de gobierno”.

El resultado también se conoce pocos días después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, destacara la continuidad del superávit financiero como uno de los objetivos de la administración. En una presentación oficial realizada el 15 de septiembre, Caputo afirmó que el Presupuesto 2027 contemplará por cuarto año consecutivo un superávit financiero.