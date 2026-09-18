El Gobierno mantuvo el superávit fiscal en agosto y acumuló un resultado primario de 1,1% del PBI
El Sector Público Nacional registró en agosto un superávit primario cercano a los $2 billones y un resultado financiero positivo. Economía destacó la continuidad del esquema fiscal.
El Gobierno informó el resultado de las cuentas públicas correspondiente a agosto de 2026 y señaló que el Sector Público Nacional volvió a registrar un resultado positivo. De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Economía, el mes cerró con un superávit primario de $1.990.322 millones y un resultado financiero también favorable.
Con el resultado acumulado durante los primeros ocho meses del año, el Gobierno indicó que el superávit primario alcanzó aproximadamente el 1,1% del Producto Bruto Interno (PBI). En tanto, el superávit financiero acumulado se ubicó en torno al 0,2% del PBI.
Los números forman parte del seguimiento que realiza el Palacio de Hacienda sobre las cuentas del Sector Público Nacional (SPN) y se enmarcan en el esquema fiscal que la administración de Javier Milei plantea como uno de los principales ejes de su programa económico.
¿Cuánto recaudó el Estado durante agosto?
Según el detalle difundido por Economía, los ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron los $15.027.157 millones durante agosto. El dato representa una suba del 32,2% interanual, de acuerdo con la información oficial. Dentro de ese resultado, los recursos tributarios tuvieron un incremento todavía mayor. Los ingresos provenientes de impuestos registraron una variación positiva del 35,1% respecto de agosto del año anterior.
El comportamiento de los ingresos es uno de los componentes que explican el resultado fiscal del mes y será seguido de cerca por el Gobierno durante los próximos meses, en un año en el que el equilibrio de las cuentas públicas continúa ocupando un lugar central dentro de la política económica.
La diferencia entre ambos conceptos resulta relevante para interpretar las cifras oficiales. El resultado primario refleja la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos antes del pago de intereses de la deuda. El resultado financiero, en cambio, incorpora el resultado de los intereses de la deuda pública.
En agosto, según los números informados, el Estado Nacional logró mantener ambos saldos en terreno positivo. El dato acumulado muestra un superávit primario equivalente a aproximadamente 1,1% del PBI en los primeros ocho meses de 2026, mientras que el resultado financiero representó alrededor de 0,2% del PBI.
La explicación del Gobierno sobre el resultado fiscal
El Ministerio de Economía vinculó las cifras con el programa de ordenamiento de las cuentas públicas que lleva adelante la administración nacional. En el comunicado correspondiente al resultado fiscal de agosto, el Palacio de Hacienda señaló que el desempeño del mes permitió continuar “Reafirmando el compromiso con el ancla fiscal del programa de gobierno”.
El resultado también se conoce pocos días después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, destacara la continuidad del superávit financiero como uno de los objetivos de la administración. En una presentación oficial realizada el 15 de septiembre, Caputo afirmó que el Presupuesto 2027 contemplará por cuarto año consecutivo un superávit financiero.
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