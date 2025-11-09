La manera de comprar los dólares más baratos del mercado.

MinutoUno

El tipo oficial se mantiene como la opción más económica tras la intervención del Tesoro estadounidense y las elecciones, lo que alivió la presión cambiaria y estabilizó las cotizaciones.

El dólar más barato para comprar desde el lunes 3 de noviembre es el dólar blue o informal, que se consigue en torno a los $1.430, por debajo del MEP, que supera los $1.490, y del oficial, que ronda los $1.470 en los bancos.

Tras la intervención del Tesoro de los EEUU en el mercado cambiario argentino y las elecciones nacionales, todos los tipos de cambio bajaron y se alejaron de los máximos que supieron alcanzar semanas atrás.

Qué diferencia hay entre el dólar oficial y el blue

La distinción clave entre el dólar oficial y el blue radica en su legalidad. El dólar oficial se obtiene a través de instituciones bancarias y su valor está determinado por el Banco Central, mientras que el dólar blue opera en el mercado informal, fuera de los canales legales. Se intercambia entre individuos, a menudo utilizando intermediarios no autorizados, como "cuevas" o "arbolitos".

Cómo comprar dolar oficial hoy

Podés comprar dólares desde el homebanking o la app de tu banco, según el procedimiento de cada entidad. Para operar necesitás tener una cuenta bancaria en dólares, que en muchos casos se puede abrir online y sin costo, aunque algunos bancos cobran comisiones.

  • Compra digital (online - Home Banking): no hay límites para la compra por canales digitales, pero si vas a comprar más de US$ 100.000, tenés que notificar al banco con 48 horas de anticipación.

  • Compra en efectivo (por ventanilla): si querés comprar dólares con pesos en efectivo, el límite es de US$ 100 mensuales. Para eso, deberás firmar una declaración jurada donde afirmás cumplir con los requisitos.

