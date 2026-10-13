El Gobierno y ANSES calculan cuánto aumentarán las jubilaciones, PNC, PUAM y AUH con en noviembre

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el haber básico sube a $354.524,99, alcanzando un total de $424.524,99 con el bono.

el haber básico sube a $354.524,99, alcanzando un total de con el bono. Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez y Vejez: el básico se actualiza a $310.209,37, llegando a los $380.209,37 con el refuerzo.

el básico se actualiza a $310.209,37, llegando a los con el refuerzo. Pensión Madre de 7 hijos: equivale a una jubilación mínima, por lo que cobrarán $513.156,23 (con bono incluido).

Por su parte, las asignaciones familiares también se verán beneficiadas por el ajuste del 1,7%. A partir de noviembre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a ser de $159.250, mientras que la AUH por hijo con discapacidad trepará a $518.530. En el caso de los trabajadores en relación de dependencia correspondientes al primer rango de ingresos, la Asignación Familiar por Hijo será de $79.635 y la versión por discapacidad alcanzará los $259.277.