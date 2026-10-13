El Gobierno y ANSES calculan cuánto aumentarán las jubilaciones, PNC, PUAM y AUH con en noviembre
Tras conocerse la inflación del 1,7%, ya se calculan los montos de las jubilaciones de ANSES para noviembre. Conocé todos los aumentos.
Con el dato de inflación del 1,7% confirmado, el Gobierno nacional ya proyecta el próximo incremento para las jubilaciones de ANSES. Según la fórmula de movilidad vigente, los haberes de noviembre percibirán un alza equivalente al IPC de dos meses atrás, actualizando también pensiones y asignaciones familiares.
¿En cuánto queda la jubilación mínima en noviembre?
IMPORTANTE: Sandra Pettovello habilitó el formulario PS 6236 para que jubilados de Anses reclamen el ajuste de sus haberes
Desde la entrada en vigencia del Decreto 274/24, los aumentos previsionales son mensuales y se calculan sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Al aplicar el 1,7% de incremento sobre la base del mes de octubre, el monto del haber mínimo jubilatorio pasará de $435.748,51 a $443.156,23.
Si el Gobierno decide mantener el pago del bono extraordinario de $70.000 sin modificaciones, los beneficiarios de la categoría más baja terminarán percibiendo un total de $513.156,23 en el penúltimo mes del año. Aquellos que perciban un monto superior a la mínima, pero inferior a este tope, recibirán un bono proporcional.
Los nuevos montos para las asignaciones y pensiones de Anses
El ajuste por movilidad también impacta directamente sobre el resto de las prestaciones del sistema de seguridad social. Con el aumento estimado, los montos básicos (contemplando el bono de $70.000 cuando corresponde) quedarán conformados de la siguiente manera:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el haber básico sube a $354.524,99, alcanzando un total de $424.524,99 con el bono.
- Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez y Vejez: el básico se actualiza a $310.209,37, llegando a los $380.209,37 con el refuerzo.
- Pensión Madre de 7 hijos: equivale a una jubilación mínima, por lo que cobrarán $513.156,23 (con bono incluido).
Por su parte, las asignaciones familiares también se verán beneficiadas por el ajuste del 1,7%. A partir de noviembre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a ser de $159.250, mientras que la AUH por hijo con discapacidad trepará a $518.530. En el caso de los trabajadores en relación de dependencia correspondientes al primer rango de ingresos, la Asignación Familiar por Hijo será de $79.635 y la versión por discapacidad alcanzará los $259.277.
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