Precios: la suba en los alimentos fogoneó la inflación en octubre y sumó presión al bolsillo
Los salarios siguen corriendo de atrás a la inflación. En octubre el avance de los precios se habría desacelerado levemente. "Alimentos" lideró las subas.
A pesar del relato libertario la inflación sigue golpeando de lleno los bolsillos de los trabajadores cuyos salarios no logran seguirle el ritmo al avance de los precios. A la espera de que el Insituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informe el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre pasado, distintas consultoras privadas ya adelantaron que registraron una nueva aceleración de los precios de los alimentos en el décimo mes del año.
Aunque anticipan una muy leve desaceleración de la inflación general en octubre que se ubicaría por debajo del 2% (anticipan que estará ntre el 1,6% y el 1,9%) el impacto sobre los alimentos habría estado muy encima de este nivel.
Según adelantó Camilo Tiscornia, de C&T Asesores Económicos, "los datos van a ser bastante parecidos a los de septiembre, sobre todo en la inflación núcleo. La total tal vez da un poquito más alta. Algunos rubros estacionales crecieron un poco más rápido, como turismo y, dentro de alimentos y bebidas, las frutas y verduras, especialmente estas últimas, que subieron en la primera parte de octubre".
“Estimamos que el IPC dará en torno a 1,9%. Nuestro relevamiento de alimentos y bebidas nos da, hasta la tercera semana, un aumento de 2,6% en el promedio de cuatro semanas, con precios estacionales que incidieron mayormente en la suba. Cuando hay mal clima persistente impacta en los precios. En regulados, los incrementos estarían en general en línea con las subas de meses pasados, en torno a 2% y sumando inercia”, aseguró a su vez Ricardo Delgado, de Analytica, en diálogo con Clarín.
En la misma línea Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra, señaló que "según nuestros relevamientos, el IPC habría trepado a 1,8% en octubre. Los precios estacionales lideraron la suba por segundo mes consecutivo, impulsados por las verduras. Por su parte, los precios regulados y los alimentos y las bebidas no alcohólicas subieron en línea con la inflación".
En tanto, Aldo Abram, de Libertad y Progreso, proyectó que la inflación de octubre habría terminado en 1,7%. “Alimentos y bebidas no alcohólicas volvieron a ser el principal impulsor de los precios. La inflación no se desacelera más rápido porque el Banco Central mantuvo un ritmo de depreciación moderado, sobre todo en el periodo en el que hizo grandes compras de pesos. Pero la tendencia es descendente, más allá de las estacionalidades y que las subas del tipo de cambio tienen que ver hoy más con la salida de capitales por factores de incertidumbres externos como el impacto de las elecciones de Brasil”, destacó Abram.
“La inflación de octubre venía bastante bien en la primera quincena, cuando habría llegado a 1,3% mensual. Dado que la segunda quincena suele ser más alta que la primera, creemos que va a terminar alrededor de 1,6%”, pronosticó a su vez Fausto Spotorno, de Orlando y Ferreres.
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