Precios: la suba en los alimentos fogoneó la inflación en octubre y sumó presión al bolsillo

La inflación en los alimentos lideró la suba de precios en octubre.

En tanto, Aldo Abram, de Libertad y Progreso, proyectó que la inflación de octubre habría terminado en 1,7%. “Alimentos y bebidas no alcohólicas volvieron a ser el principal impulsor de los precios. La inflación no se desacelera más rápido porque el Banco Central mantuvo un ritmo de depreciación moderado, sobre todo en el periodo en el que hizo grandes compras de pesos. Pero la tendencia es descendente, más allá de las estacionalidades y que las subas del tipo de cambio tienen que ver hoy más con la salida de capitales por factores de incertidumbres externos como el impacto de las elecciones de Brasil”, destacó Abram.

“La inflación de octubre venía bastante bien en la primera quincena, cuando habría llegado a 1,3% mensual. Dado que la segunda quincena suele ser más alta que la primera, creemos que va a terminar alrededor de 1,6%”, pronosticó a su vez Fausto Spotorno, de Orlando y Ferreres.