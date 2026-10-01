El ingreso por persona promedio fue inferior a $700.000 en el segundo trimestre, informó Indec

Además se hacen nuevamente notables las diferencias de ingresos entre trabajadores varones y mujeres: mientras los primeros tuvieron un ingreso promedio de $1.266.369, entre las segundas fue solo de $927.252.

Respecto a la población asalariada con ingresos, se estimaron 9,4 millones de personas con un ingreso promedio de $1.161.833. El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $1.433.794 (+26,5% interanual), mientras que, en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio fue de $706.204 (+24,9% interanual).

En los hogares, los ingresos laborales representaron el 78,1% de los ingresos totales, mientras que los ingresos no laborales alcanzaron el 21,9% restante. El peso de los ingresos no laborales fue mayor para los deciles de ingreso total familiar más bajos, siendo igual al 67,3% en el primero y 13,4% en el décimo.

El informe del Indec también destaca que, respecto a la relación de dependencia de los hogares, la cantidad de personas no ocupadas fue de 122 por cada 100 ocupadas, mientras que la cantidad que no percibe ningún ingreso fue de 61 por cada 100 perceptoras.

Una relación que aumenta considerablemente en los deciles más bajos de la población: en el inferior, por ejemplo, es igual a 307 personas no ocupadas cada 100 ocupadas y 149 no perceptoras cada 100 perceptoras, si se ordenan los hogares según ingreso per cápita familiar. En el mismo trimestre del año anterior, los valores eran de 273 y 150, respectivamente.