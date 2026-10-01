El ingreso por persona promedio fue inferior a $700.000 en el segundo trimestre, informó Indec
Los ingresos familiares siguen cayendo en la Argentina de Javier Milei, ubicando a millones de personas por debajo de la línea de pobreza.
el segundo trimestre del corriente año, el ingreso medio per cápita familiar del total de la población que releva la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) fue de $688.496, según se desprende el informe titulado “Evolución de la distribución del ingreso (EPH)”, publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El ingreso medio per cápita familiar es el promedio de dinero que le corresponde a cada integrante de un hogar, sumando los ingresos de todos sus miembros y dividiendo ese total por la cantidad de personas que viven en el mismo domicilio.
Ello significa que esos ingresos se redujeron en casi $40.000 con respecto al primer trimestre de este año, ya que el organismo oficial calculaba en ese período que el ingreso medio per cápita era $728.008 mensuales a nivel nacional.
En cuanto al ingreso individual medio para el periodo abril-mayo-junio, el Indec informó que fue de $1.094.136, también inferior al lapso entre enero y marzo, cuando se ubicada en $1.153.457, de acuerdo al informe que se publicaba en su momento.
Del último relevamiento surge que el 62,4% de la población total, es decir, 18.807.000 de personas, percibió algún ingreso cuyo promedio es igual a $1.094.136. Según la escala de ingreso individual, el ingreso promedio del estrato bajo fue de $382.621; el del estrato medio de $1.033.047 y el del estrato alto de $2.641.394.
Además se hacen nuevamente notables las diferencias de ingresos entre trabajadores varones y mujeres: mientras los primeros tuvieron un ingreso promedio de $1.266.369, entre las segundas fue solo de $927.252.
Respecto a la población asalariada con ingresos, se estimaron 9,4 millones de personas con un ingreso promedio de $1.161.833. El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $1.433.794 (+26,5% interanual), mientras que, en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio fue de $706.204 (+24,9% interanual).
En los hogares, los ingresos laborales representaron el 78,1% de los ingresos totales, mientras que los ingresos no laborales alcanzaron el 21,9% restante. El peso de los ingresos no laborales fue mayor para los deciles de ingreso total familiar más bajos, siendo igual al 67,3% en el primero y 13,4% en el décimo.
El informe del Indec también destaca que, respecto a la relación de dependencia de los hogares, la cantidad de personas no ocupadas fue de 122 por cada 100 ocupadas, mientras que la cantidad que no percibe ningún ingreso fue de 61 por cada 100 perceptoras.
Una relación que aumenta considerablemente en los deciles más bajos de la población: en el inferior, por ejemplo, es igual a 307 personas no ocupadas cada 100 ocupadas y 149 no perceptoras cada 100 perceptoras, si se ordenan los hogares según ingreso per cápita familiar. En el mismo trimestre del año anterior, los valores eran de 273 y 150, respectivamente.
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