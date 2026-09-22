Aseguran que salarios volvieron a ganarle a la inflación: por qué y por cuánto

De manera que el índice de salarios registró su cuarto mes consecutivo con un alza superior al de la inflación, lo que supondría una recuperación en el poder de compra. En el acumulado del año tuvo una variación positiva de 21,8%, por lo que también finalizó por encima del IPC en el período enero-julio (19,3%). Y en términos interanuales, el alza fue de 36,2%, por encima de la inflación en ese período.