Aseguran que salarios volvieron a ganarle a la inflación: por qué y por cuánto
Así lo afirma el informe que el Indec publicó este martes, donde el promedio fue impulsado nuevamente por los ingresos del sector privado no registrado.
Los salarios aumentaron 2,8% en julio y volvieron a ganarle a la inflación de ese mismo mes, según consignó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) mediante el informe “Índice salarios”, publicado este martes.
En el desglose por sectores, todos los tipos de salario terminaron por encima del Índice de Precios al Cosnumidor (IPC) del sétimo mes del corriente año, que fue del 2,1%. El alza general estuvo influenciada por las subas de 2,3% en el sector privado registrado, 3% en el sector público y 3,9% en el sector privado no registrado —que el organismo oficial suele tener en gran consideración para promediar los ingresos.
De manera que el índice de salarios registró su cuarto mes consecutivo con un alza superior al de la inflación, lo que supondría una recuperación en el poder de compra. En el acumulado del año tuvo una variación positiva de 21,8%, por lo que también finalizó por encima del IPC en el período enero-julio (19,3%). Y en términos interanuales, el alza fue de 36,2%, por encima de la inflación en ese período.
Desempeño por sector
Todas las secciones analizadas por el Indec en su informe terminaron en julio por encima del IPC de ese mes. Como se advirtió, el del privado no registrado fue el de mayor impulso, con 3,9%, siguiendo con la tendencia de terminar cómodamente por encima del costo de vida.
En cuando al sector registrado, el del público tuvo un incremento del 3%, relegando al privado registrado a 2,3% de suba. Sobre este último, es el segundo mes consecutivo que se posiciona por encima de la inflación mensual, que en julio pasado fue de 2,1%.
Respecto a los sectores provinciales y nacionales, ambos terminaron por encima del costo de vida de julio: el primero aumentó 3,2% y 30,4% interanual, y el segundo subió 3,9% y 27,5% interanual. Las variaciones acumuladas respecto de diciembre del año anterior fueron de 18,1% para el público nacional y de 20% para el público provincial.
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