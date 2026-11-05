Radiografía económica: dos de cada tres hogares están en crisis y el 58% cree que la situación empeorará

El peso del recorte: El consumo y la situación laboral figuran como los aspectos más castigados, con puntajes de 25,6 y 26,6 respectivamente. Como correlato directo, el 74,4% de los hogares reconoció haber recortado algún gasto cotidiano.

Segmentación del bienestar: Al analizar la escala de hogares, apenas el 33,3% se encuentra en mejora (18,8%) o estabilidad (14,5%) .

En zona roja: El 66,7% restante transita la crisis en una situación negativa, dividida entre la caída moderada (28,7%), la tensión (29,3%) y la crisis aguda (8,7%), lo que ubica a uno de cada once hogares en una situación límite de emergencia financiera.

Expectativas a futuro: el pesimismo domina el horizonte social

El segundo índice elaborado por CEOP Latam mide las proyecciones de la sociedad para los próximos meses en materia de economía doméstica, situación nacional y empleo. El resultado se ubica en 34,7 puntos, consolidando un escenario donde el pesimismo se proyecta a largo plazo.

Todas las dimensiones evaluadas se encuentran por debajo de la línea de equilibrio (50). Los rubros más desalentadores son las expectativas sobre el trabajo en el país (30,9) y la economía del hogar (31,8) .

El fenómeno de los "damnificados": Al cruzar el presente de los hogares con sus expectativas futuras, el informe advierte que el 58,5% de la población total se ubica dentro del grupo de los "damnificados" (aquellos que están mal y proyectan que empeorarán).

En contrapartida, el segmento conocido como "los que aguantan" —el sector que atraviesa un mal presente pero mantiene expectativas positivas de mejora y sostiene el respaldo al modelo económico— representa apenas el 8% del total de la muestra.

El mercado laboral bajo la lupa: el ajuste recayó fuertemente sobre los asalariados

El tercer indicador se focaliza exclusivamente en la población ocupada (que representa el 70,4% de la muestra total) y arroja el resultado más bajo de todo el relevamiento: 30,3 puntos. La dimensión más golpeada resulta ser la evolución de la situación laboral en los últimos meses, que cae estrepitosamente a 22,3 puntos.

Un análisis pormenorizado por tipo de ocupación revela datos reveladores sobre dónde operó el principal ajuste económico:

Asalariados en blanco: Registran el índice laboral más bajo de todos los segmentos con 26,1 puntos , evidenciando una profunda percepción de deterioro en sus condiciones de trabajo.

Asalariados en negro: Se ubican inmediatamente después con un índice de 29,4 puntos , registrando además que el 64,1% no llega a fin de mes .

Cuentapropistas informales: Presentan un índice de 31,4 puntos , con un 60,6% de hogares que experimentan dificultades para cerrar las cuentas mensuales.

Empleadores y directores: Muestran los registros más altos de la tabla (41,9 puntos), donde solo uno de cada cuatro no llega a fin de mes.

Radiografía económica: dos de cada tres hogares están en crisis y el 58% cree que la situación empeorará

De este modo, el informe exclusivo para minutouno.com y C5N concluye que, lejos de ser un refugio de estabilidad, tener un salario formal o informal se ha transformado en la principal señal de dónde ha golpeado con mayor dureza el ajuste económico actual.