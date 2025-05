El pago único que otorgará ANSES en junio 2025: a quiénes les corresponde y de cuánto será

Los beneficiarios del aguinaldo de ANSES

La ANSES confirmó que no todos los beneficiarios de sus programas accederán al aguinaldo en junio de 2025. El Sueldo Anual Complementario (SAC) está destinado exclusivamente a quienes cuentan con aportes registrados dentro del régimen SIPA. De esta manera, quedan excluidos del cobro del medio aguinaldo los siguientes grupos:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH),

Beneficiarios de la Asignación por Embarazo (AUE),

Perceptores del Seguro por Desempleo,

Estudiantes con Becas Progresar,

Personas que reciben planes y programas sociales,

Trabajadores informales,

Quienes no tengan aportes jubilatorios registrados

Monotributistas activos que aún no estén jubilados bajo ese régimen.

Por el contrario, sí recibirán el SAC los trabajadores en relación de dependencia —tanto del ámbito público como del privado—, además de los jubilados y pensionados incluidos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En este último caso, el aguinaldo se liquida de manera automática y representa el 50% del mejor haber mensual cobrado en los últimos seis meses. Para los jubilados de la mínima, el monto de junio estará compuesto por tres ítems: el haber mensual actualizado, el medio aguinaldo y un bono extraordinario de $70.000, dispuesto por el Gobierno como refuerzo.

Con estos componentes y el ajuste por inflación, el medio aguinaldo mínimo será de $152.347.

Cómo calcular el aguinaldo

El aguinaldo, o SAC, equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre. Este cálculo se realiza sobre el monto bruto de la jubilación más alta cobrada entre enero y junio. Si el mayor haber mensual dentro de ese período fue de $200.000, el aguinaldo será de $100.000.

Es importante destacar que el aguinaldo no incluye el bono de $70.000 otorgado por ANSES, ya que este tiene carácter no remunerativo. Es decir, no forma parte del haber y por lo tanto no se contempla en el cálculo del SAC. Solo se considera el monto habitual de la jubilación o pensión, sin incluir extras ni sumas por fuera del haber regular.

Aumento en las prestaciones de junio

En junio las jubilaciones, pensiones y demás asignaciones que paga ANSES recibirán un aumento del 2,8%, en sintonía con la nueva fórmula de movilidad que ajusta los haberes según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Esta actualización tiene por objetivo mantener el poder adquisitivo frente a la inflación.

Esta nueva fórmula determina que las prestaciones previsionales se ajusten mensualmente tomando como referencia la variación inflacionaria registrada del bimestre anterior. Por lo tanto, el incremento de junio corresponde a la inflación medida en abril 2025, que fue del 2,8%.