Axel Kicillof resaltó que el mensaje del papa León XIV sobre la justicia social "es muy necesario para la Patria"

Además de dar un claro mensaje al elegir su nombre, el papa León XIV publicó este año su primera encíclica, "Magnifica Humanitas", en la cual profundizó sobre la interacción de la persona con la inteligencia artificial, los desafíos que plantea la nueva tecnología para la dignidad humana y los principios básicos que hacen a la humanidad en tiempos de algoritmos y palabras clave.