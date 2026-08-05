Axel Kicillof resaltó que el mensaje del papa León XIV sobre la justicia social "es muy necesario para la Patria"
El gobernador de la provincia de Buenos Aires se alineó al posible plan del papa León XIV para una visita a la región que incluiría la Basílica de Luján.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expresó este miércoles su alineamiento con las ideas expuestas por el papa León XIV sobre el trabajo, la justicia social y la dignidad humana, que se encuentran en las antípodas del modelo económico sostenido por el Gobierno nacional
Aunque todavía no está confirmada la visita del papa León XIV a la Argentina, entre otros países de Sudamérica, de realizarse el tour pontificio sería en noviembre e incluiría puntos importantes para la fe popular, como la Basílica de Luján, en la provincia de Buenos Aires.
"La visita del Papa León XIV a la Argentina y a nuestra Provincia en Luján representa una gran alegría para nuestro pueblo. Su mensaje en defensa de la dignidad humana y de la justicia social es muy necesario para la Patria en estos tiempos de crueldad", señaló el mandatario provincial en X.
Además de dar un claro mensaje al elegir su nombre, el papa León XIV publicó este año su primera encíclica, "Magnifica Humanitas", en la cual profundizó sobre la interacción de la persona con la inteligencia artificial, los desafíos que plantea la nueva tecnología para la dignidad humana y los principios básicos que hacen a la humanidad en tiempos de algoritmos y palabras clave.
Varios, sino todos, los capítulos de esa encíclica quedaron en las antípodas del pensamiento libertario, cuya ideología apunta al mayor rédito económico por sobre cualquier desarrollo de otro tipo. Incluso si es preciso hacer recortes en salud, educación y seguridad social para mantener el déficit fiscal en cero.
El tour del papa León XIV por Sudamérica incluiría a Uruguay, Argentina, Chile y Perú. En nuestro país tendría paradas no sólo en Luján sino también en la Ciudad de Buenos Aires y otras localidades del interior en las que se planean eventos masivos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario