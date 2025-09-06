El precio del Bitcoin baja y se convierte en una oportunidad de inversión
La moneda digital comenzó a crecer durante los últimos años, convirtiéndose en una de las principales fuentes de inversión en la actualidad.
Bitcoin se consolidó como la criptomoneda más conocida del mundo, creciendo a pasos agigantados desde su creación en 2009. En la actualidad, la moneda digital se estableció como una de las principales fuentes de inversión de diferentes persones y empresas, siendo una alternativa más en un mercado donde la competencia no cesa.
Esta moneda inició septiembre cotizando entre 107.000 y 109.000 dólares. Sus cambios generan dudas entre compradores y vendedores. El nivel de 108.000 dólares será clave: si se mantiene, podría haber un rebote; si cede, podrían registrarse caídas mayores. Este arranque de mes generó una fuerte repercusión en el mundo inversionista, donde muchos apuestan por vender, otros por mantener y una minoría por comprar.
¿Qué está sucediendo con el Bitcoin?
Bitcoin atraviesa una etapa de volatilidad, con movimientos que generan incertidumbre entre compradores y vendedores. En paralelo, los flujos de ETF muestran que los inversores institucionales están rotando capital hacia Ethereum, aunque los grandes poseedores de Bitcoin mantienen sus posiciones, lo que refleja plena confianza en la criptomoneda.
Los niveles clave para vigilar se ubican entre 105.000 y 108.000 dólares, donde suelen aparecer compras, mientras que los 100.000 dólares funcionan como soporte psicológico.
En este contexto, la estrategia más recomendable para los nuevos inversores es comprar de manera gradual, con el objetivo de surfear la volatilidad sin exponerse demasiado ante grandes caídas que signifiquen pérdidas de dinero considerables.
¿Momento de comprar, mantener o vender?
Con Bitcoin alrededor de 109.000 dólares, los especialistas aconsejan comprar de forma gradual y mantener la posición, evitando vender por miedo o esperar un “precio ideal” que quizá nunca llegue. Aunque puede haber caídas en el corto plazo, la tendencia histórica de esta criptomoneda muestra crecimiento sostenido a largo plazo.
