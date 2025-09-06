El precio del Bitcoin baja y se convierte en una oportunidad de inversión

En este contexto, la estrategia más recomendable para los nuevos inversores es comprar de manera gradual, con el objetivo de surfear la volatilidad sin exponerse demasiado ante grandes caídas que signifiquen pérdidas de dinero considerables.

¿Momento de comprar, mantener o vender?

Con Bitcoin alrededor de 109.000 dólares, los especialistas aconsejan comprar de forma gradual y mantener la posición, evitando vender por miedo o esperar un “precio ideal” que quizá nunca llegue. Aunque puede haber caídas en el corto plazo, la tendencia histórica de esta criptomoneda muestra crecimiento sostenido a largo plazo.